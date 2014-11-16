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عصام حجي: توقف المسبار ” فيلة ” عن إرسال الصور أمر طبيعي .. وأحد أعضاء الفريق: مرصد حلوان ” فصلني”

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عصام حجي: توقف المسبار ” فيلة ” عن إرسال الصور أمر طبيعي .. وأحد أعضاء الفريق: مرصد حلوان ” فصلني” عصام حجي: توقف المسبار ” فيلة ” عن إرسال الصور أمر طبيعي .. وأحد أعضاء الفريق: مرصد حلوان ” فصلني”

الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية

قال الدكتور عصام حجي، العالم المصري في وكالة ” ناسا ” الفضائية :” أن المهمة الفضائية في إنزال أول مركبة فضائية على سطح “مذنب” جائت من وكالة الأبحاث الفضائية الأوروبية بالتعاون مع ناسا ” .
> وأضاف “حجي” خلال لقاءه وأعضاء الفريق المصري المشارك في المهمة على فضائية “إم بي سي ” أمس السبت :ط توقف المسبار ” فيله ” عن إرسال الصور أمر طبيعي بعد ان استمر في إرسالها 60 ساعة والآن جار شحن بطارياته وإعادة عمله ” .

وكشف، حجي” عن دوره في تلك المهمة قائلاً “دوري في المهمة تحليل الصور التي ترسلها المركبة فيله ورصد مكانها”.

وبدوره قال الدكتور أحمد الشافعي، أحد أعضاء الفريق المصري المشارك في المهمة الفضائية، أنه تم فصله عام 2007 من مرصد حلوان للعلوم الفلكية بحجة عدم ارتقاء بحثي العلمي لمستوى أبحاث القسم .

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