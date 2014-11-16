بالفيديو - إنجلترا تتألق في مئوية روني

لندن، (إفي): واصل منتخب إنجلترا تألقه في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا بتحقيق العلامة الكاملة عقب الفوز اليوم على سلوفينيا بثلاثة أهداف لواحد في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة.

ورفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده الى 12 نقطة منفردا بالقمة، بفارق ست نقاط كاملة عن اسكتلندا أقرب ملاحقيه.

واحتفل القائد واين روني بالمباراة المئوية له بتسجيل هدف من ركلة جزاء.

ووقع زميله داني ويلبك على ثنائية، فيما سجل جوردان هندرسون هدف سلوفينيا الوحيد بالخطأ في مرماه افتتح به النتيجة.

وتعادلت في نفس المجموعة سان مارينو على أرضها سلبيا مع استونيا، لتحصل المضيفة على أول نقطة لها وتظل بالمركز الاخير، مقابل أربعة للضيفة في المركز الرابع.

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