بالفيديو - إسبانيا تفوز مع إسكو ديسكو

ويلبا (إسبانيا)، (إفي): حقق منتخب إسبانيا فوزا مستحقا على ضيفه البيلاروسي بثلاثية نظيفة في رابع جولات المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

وارتقى حامل لقب اليورو في آخر نسختين لوصافة مجموعته بعدما بلغ النقطة التاسعة، بفارق الأهداف عن أوكرانيا صاحبة المركز الثالث، بينما تحتفظ سلوفاكيا بالصدارة بـ12 نقطة.

وفشلت بيلاروسيا بتلك الهزيمة في زيادة رصيدها المتوقف عند نقطة واحدة.

تقدم الماتادور بهدف رائع من نجم ريال مدريد الشاب إسكو بتسديدة نموذجية في أقصى شباك الحارس، ولم تمض سوى دقيقة واحدة حتى ضاعف لاعب وسط برشلونة سرجيو بوسكيتس النتيجة بتسديدة أخرى قوية.

ووقع مهاجم البرسا بدرو رودريجز على الهدف الثالث من تسديدة جميلة هيأها له الظهير الأيمن لأتلتيكو خوانفران توريس.

كانت أوكرانيا قد هزمت لوكسمبورج في وقت سابق خارج قواعدها بنفس النتيجة، بفضل "هاتريك" أندري يارمولينكو، لتقبع صاحبة الأرض في المركز الاخير بنقطة واحدة.

كما تفوقت سلوفاكيا على مضيفتها مقدونيا بهدفين نظيفين من توقيع جوراي كوشكا وأدم نيمك، ليتجمد رصيد الفريق المهزوم عند ثلاث نقاط بالمركز الرابع.

شاهد هدف إسكو:

شاهد هدف بيدرو: