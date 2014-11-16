رئيس غرفة صناعة السينما: «الجزيرة 2» و«الفيل الأزرق» لم يحصلا تكلفة إنتاجهم

قال محمـد حســن رمــــزي رئيس غرفة صناعة السينما إن الاستثمار فى السينما المصرية يمكن أن تجذب عشرات المليارات إذا تم توفير البيئة المناسبة لافتا إلى أن تكلفة انتاج الأفلام ليست السبب الرئيسي في نجاحها ولكن لابد من توفير الأمور الضرورية.

وأضاف رمزى خلال لقاءه ببرنامج القاهرة 360 للإعلامى أسامة كمال والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس أنه على الرغم من أن عدد من الأفلام الجادة والهادفة كالجزيرة 2 والفيل الأزرق لم يتم تحصيل تكلفة إنتاجهم حتى الأن الى أن الإنتاج السينمائى العام الحالي أفضل بكثير من العام الماضي بالسينما.

وأشار رئيس غرفة السينما إلى أن بعض المنتجين يبخلون على أفلامهم بعمل دعاية مناسبة مشددا على ضرورة وجود بنوك في مصر تدعم صناعة السينما أو يستثمر فيها ولا يتم ترك الأمر الى أفلام “أستعر” أن أنفذها وحققت نجاح كبير وأرباح عالية، حسب قوله.