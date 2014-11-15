تحقيقات مع طاقم السفينة المضبوطة بمحيط «هجوم دمياط»

فرضت القوات البحرية وأجهزة سيادية حراسة مشددة على سفينة تجارية ترفع علم روسيا، تم ضبطها فى محيط الهجوم على لنش البحرية أمام سواحل دمياط، وتم اقتيادها والتحفظ عليها فى منطقة «الانتظار الغاطس»، أمام المدخل الشمالى لقناة السويس.

وتجرى حالياً تحقيقات مع طاقم السفينة حول مدى صلتهم بالهجوم، وما إذا كانت السفينة قدمت دعماً لوجستياً للمهاجمين، وإن كانت محملة بالأسلحة المستخدمة فى الهجوم والعناصر الأجنبية المشاركة فيه أم لا، ومعرفة الميناء الذى انطلقت منه.

وتجرى أجهزة التحقيق تحريات مكثفة حول النقيب أحمد مصطفى عامر، الذى تولى قيادة لنش المرور الساحلى، يوم الهجوم، بديلاً عن قائده الأصلى الرائد محمد الفجيرى، الذى تعرض للإصابة فى حادث سيارة قبل أسبوع من حادث الهجوم، ترتب عليه قيادة عامر للانش بديلا عنه.

وتراجع أجهزة الأمن التحريات حول حادث السيارة الذى تعرض له الرائد الفجيرى، وهل هو متعمد أم لا، كما تجرى تحريات تفصيلية عن النقيب عامر، وعلاقاته داخل قاعدة بورسعيد البحرية، التى تشهد أيضاً تحقيقات مكثفة، بالإضافة إلى تحريات حول أبناء محافظة دمياط القادمين من سوريا وتركيا، أو من هم على صلة بالمسافرين إلى الدولتين، كما تتواصل التحقيقات مع 32 متهماً مضبوطين فى موقع الحادث، بينهم مصريون وأجانب.

ونشر أحد مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، صوراً للملازم أول محمد محمود الصواف، أحد شهداء الحادث، وهو خريج الدفعة 61 بحرية، كما نشر المستخدم الذى وصف نفسه بـ«خريج الكلية البحرية» 9 صور شخصية لشهداء الحادث من أبناء القوات البحرية.

من جانب آخر، ألغت سلطات ميناء دمياط، حفل تكريم اللواء مصطفى عامر، رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق، ووالد النقيب أحمد مصطفى عامر، قائد لانش المرور الساحلى، والذى كان مقرراً إقامته بمناسبة بلوغه سن المعاش.