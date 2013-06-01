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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد متابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل دائم

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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد متابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل دائم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يؤكد متابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية بشكل دائم

أكد الشيخ جعفر عبد الله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه يتم بشكل دائم متابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى بدأت فى وقت سابق.

وأشار عبد الله، اليوم السبت، إلى أنه تم إبعاد رئيس لجنة الامتحانات بمعهد المنزلة بمحافظة الدقهلية، بعد التأكد من شكوى تلقتها غرفة العمليات بوجود أقارب له من الدرجة الأولى ضمن الممتحنين فى اللجنة، مما يخالف التعليمات، لافتا إلى أنه تقرر كذلك إجراء تحقيق مع بعض المسئولين فى إحدى لجان الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ بعد التأكد من تسهيل أعمال الامتحانات لأغراض شخصية، مؤكدا أنه سيتم إبعادهم عن أعمال الامتحانات.

وطمأن طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية بأنه إذا ثبت وجود شكوى جماعية على مستوى المناطق الأزهرية بالمحافظات من صعوبة مادة أو سؤال بعينه، فإنه سيتم مراعاة ذلك فى تقدير الدرجات ومراجعة المستشار العلمى للمادة.

وحول شكوى بعض طلاب الثانوية من أحد الأسئلة بمادة الفقه اليوم، أوضح عبد الله أن المعلومات التى تلقتها غرف العمليات حتى الآن لم تؤكد وجود شكوى جماعية من المادة، مبينا أن قواعد ومعايير وضع أسئلة الامتحان تتضمن تخصيص سؤال لقياس مستوى ذكاء الطالب وقدرته على الاستيعاب، بدلا من الأسلوب المباشر لمنح الفرصة للمتميزين.

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