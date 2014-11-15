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إصابة طفلتين داخل فصل مدرسة بالأقصر جراء سقوط مروحة سقف عليهما

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إصابة طفلتين داخل فصل مدرسة بالأقصر جراء سقوط مروحة سقف عليهما إصابة طفلتين داخل فصل مدرسة بالأقصر جراء سقوط مروحة سقف عليهما

قال شهود عيان بمدرسة نجع الشيخ الابتدائية التابعة لإدارة البياضية التعليمية جنوب الأقصر أن طفلتين بالصف الثانى الابتدائى أصيبتا جراء سقوط مروحة سقف عليهما أثناء جلوسهما على مقعديهما بالفصل .

وأفاد شهود العيان أن سقوط المروحة التى كانت تعمل لحظة سقوطها أسفرت عن إصابة الطفلة سارة أحمد يونس ” 8 سنوات ” بالصف الثانى الإبتدائى بمدرسة نجع الشيخ التابعة لإدارة  البياضية بكدمات فى أطراف أصابع يديها بينما أصيبت زميلتها آلاء أحمد الشاذلى بسجحات فى الرقبة .

وأكد شهود العيان علي أن الواقعة حدثت منذ يوم الأربعاء الماضي إلا أن الإدارة التعليمية ومسئولي المدرسة تكتموا علي الوقعة.

وقال سيد الطاهر رئيس مجلس أمناء المدرسة إن سيتقدم بمذكرة صباح باكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ضد الأبنية التعليمية للتحقيق في الواقعة.

وأشار الطاهر إلي أن هذه الواقعة تكررت العام الماضي عندما سقطت مروحة سقف أيضا علي مدرس لغة غربية يدعي يحي أثناء قيامه بالشرح للتلاميذ داخل الفصل .

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