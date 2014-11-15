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تضارب في اتحاد الكرة حول مصير شوقي غريب

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تضارب في اتحاد الكرة حول مصير شوقي غريب تضارب في اتحاد الكرة حول مصير شوقي غريب

تضاربت تصريحات أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حول مصير شوقي غريب المدير الفني لمنتخب بالبقاء مع الفريق أو الرحيل عنه عقب الخسارة من السنغال يوم السبت

وخسرت مصر من السنغال في القاهرة بهدف لتتقلص فرصها في التأهل لأمم إفريقيا 2015 بشكل كبير جدا.

فقد أكد اتحاد الكرة عبر نائب رئيسه حسن فريد استمرار شوقي غريب في قيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2018، رغم الخروج إكلينيكيا من تصفيات أمم إفريقيا 2015.

وقال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء مباشرة: "هؤلاء هم مجموعة اللاعبين الذين نمتلكهم في مصر، ولا نملك غيرهم".

وأضاف "ليس هناك نية لإبعاد شوقي غريب عن منتخب مصر، فنحن لا نعمل بالقطعة".

وأوضح فريد أن غريب بدأ من الصفر بعدما استعمل بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نحو 90 لاعبا ولم يترك له قوام ثابت، حسب رأيه.

رأي مغاير

بعد نهاية المباراة بساعتين خرج جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن مصير شوقي غريب معلق ولم يتم حسمه حتى الآن.

وأضاف علام في تصريحات تليفزيونية "سنعقد اجتماعا عقب مباراة تونس لتقرير مصير غريب سواء بالبقاء أو الرحيل".

وأوضح "هناك غضب جماهيري بسبب اقترابنا من عدم التأهل لكأس الأمم الإفريقية، ولابد من وضعه في الاعتبار".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيصدر قراره ثم يجتمع بشوقي غريب لإعلامه بالقرار.

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