تحليل – خطة غريب سبب فشل متعب وتريزيجيه والشناوي وإمام

ظهر عماد متعب ومحمود تريزيجيه وأحمد الشناوي حتى خرج بمستوى رديء أمام السنغال، لكن اللوم ربما لا يقع عليهم بل على شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.

حازم إمام أيقونة الزمالك ونجم منتخب مصر السابق تحدث عبر شبكة BeINSports عن المباراة التي شهدت خسارة الفراعنة أمام السنغال في استاد القاهرة بهدف من دون رد.

وقال إمام: "متعب لم يظهر بمستوى جيد، لكني أرى أن الخطة كانت السبب".

متعب لعب كرأس حربة وحيد في هجوم منتخب مصر، خلفه يتحرك محمد صلاح ووليد سليمان ومحمود حسن "تريزيجيه".

ظهر متعب بعيدا تماما عن مرمى المنتخب، وإمام يرى أن السبب كان تحركات لاعبي وسط الفراعنة.

من جانبه، أوضح فاروق جعفر المدير الفني لاتحاد الكرة عبر قناة MBC Masr 2 "في مرتين وصل محمد صلاح لنهاية الملعب، وحين أرسل عرضية كان متعب خارج منطقة الجزاء!".

وتابع "سرعة تريزيجيه وصلاح ووليد سليمان أكبر من متعب، ما يجعلني ألوم الجهاز الفني على عدم اختيار توليفة متناسبة في القدرات، أو خطة مناسبة لهذا الفارق في السرعات".

تريزيجيه

وبشأن تريزيجيه، الذي لعب مباراته الدولية الأولى مع منتخب مصر في وسط الملعب كجناح أيسر، عقب إمام.

وقال إمبراطور الزمالك: "الخطة جعلت مصر لا تستفيد من تريزيجيه، فقد لعب كجناح أيسر بدلا من مكانه الأساسي في عمق الملعب".

منتخب مصر كان قد اعتمد في مباراتي بوتسوانا قبل مواجهة السنغال على ثلاثي ارتكاز من محمد النني وعمرو السولية وإبراهيم صلاح.

أمام السنغال ظهر تريزيجيه في مكان السولية، لكنه لم يلعب كارتكاز بل كجناح أيسر، ما صعب موقف لاعبي المنتخب المصري.

وفسر إمام "تريزيجيه كجناح لم يساهم في الدفاع، ولم يشارك في الهجوم ويظهر بشكل جيد".

حازم إمام

وعن محمد حازم إمام، فقد جاءت مشاركته متأخرة بالنظر إلى تصريحات امبراطور القلعة البيضاء.

حازم حمادة إمام قال بين شوطي المباراة: "يجب أن يدخل حازم (الظهير الأيمن) من بداية الشوط الثاني، التأخير سيكون أثره سلبيا لأننا لا نملك الآن ما نخسره".

لكن حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك شارك متأخرا في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

الشناوي

أما عن أحمد الشناوي، فقد صرح محمود بكر المعلق الرياضي الشهير عبر قناة MBC Masr 2 "الحارس كان يشارك وهو مصاب كما يبدو".

وأردف "لو شاهدتم لقطة هدف السنغال، ستعرفون أنه كان خائفا على قدمه المصابة، وهو ما يؤكد أنه لم يكن في أفضل حال، وكان يشارك وهو متأثر بآلامه".

وأتم "هذا الأمر جعل منتخب مصر يدخل في شباكه هدفا، ويخسر تغييرا مبكرا في الدقيقة السابعة".