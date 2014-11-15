فرنسا تنصح رعاياها بعدم التوجه إلى مالي بعد وفاة 3 أشخاص جراء إيبولا

ناشدت فرنسا رعاياها بتجنب التوجه الى مالي وذلك اثر وفاة ثلاثة أشخاص جراء الاصابة بفيروس إيبولا.

ونصحت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم المواطنين الفرنسيين بتجنب التنقل أو الإقامة في باماكو عاصمةَ مالي أو بلدة “كايس” في غرب البلاد إلا للضرورة القصوى.

كما أوصت الرعايا الفرنسيين المتواجدين هناك بالإلتزام بالإرشادات الصحية التي تصدرها السلطات المالية.

وجاء قرار السلطات الفرنسية بعدما أعلنت مالي أمس الجمعة،وفاة ٣ أشخاص مصابين بإيبولا على أراضيها ، من أصل ٤ أثبتت التحاليل إصابتهم بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت اليوم عن توسيع اجراءات الكشف عن إيبولا ، ابتداء من اليوم السبت لتشمل الركاب القادمين من مالي اثر حالات الوفاة الأخيرة بسبب هذا الوباء.

وقررت وزيرة الدولة الفرنسية لشئون التنمية أنيك جيراردان التي تقوم بزيارة رسمية إلى غينيا ـ التوجه إلى مالي بشكل عاجل اليوم السبت،معتبرة أن الوضع “يثير القلق”.

جدير بالذكر أن حصيلة الوفيات جراء الاصابة بإيبولا قد ارتفعت إلى 5177 في ثماني دول من أصل 14413 إصابة بحسب آخر حصيلة نشرتها أمس منظمة الصحة العالمية.

أ ش أ