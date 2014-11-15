هذه المُفردةُ غير مرغُوبٍ فيهاهذه المُفردةُ غير مرغُوبٍ فيها

القلبُ حُرٌّ، والنفسُ حُرَّةٌ والرُّوحُ، واليدُ التى تكتبُ، والمطبعةُ والمكتبةُ حُرَّتان، والذى يكتبُ وُلِدَ فى مُستشفى الحُريةِ، ورَضَعَ لبنَ الحُريةِ.

ووضع أىِّ حُدُودٍ أو اشتراطاتٍ هو الإهانةُ بعينِها، وهو العِقابُ الذى ينزلُ بالحبرِ الذى اعتادَ أن يتدفقَ فى مسيلِ ذهَبِ الكلام.

«لا توجد رقابةٌ فى مصر».

أحلمُ بهذه العبارةِ، وآملُ أن أردِّدَها فى بلدى، أو فى أسفارى، وأكتبها مُفاخِرًا ومُباهيا الأممَ أننا تخلَّصنا منَ الرقيبِ، وألغينا هذه المهنةَ، بل أمد خيط الحلم وأقول إنَّ وزارات العدل والداخلية والثقافة ومشيخة الأزهر قد أصدرت بيانًا مُشتركا أكدتْ فيه أنَّ هذه المُفردةَ غير مرْغُوبٍ فيها، ويحظرُ تداولها، أو تناولها شفاهةً أو كتابةً، لأنَّها تُسىءُ فعلا إلى «سمعة مصر» الثقافيةِ والتاريخيةِ والسياسيةِ، وأنَّها صارت من مُخلَّفات الماضى، بل إنه طُلِبَ من مجْمَع اللغة العربية- وهو من أقدم المجامع وأعرقها- أن يحذفَ فعلَ راقب يُراقب مراقبة مراقب، وحقول دلالات الفعل من المعاجم والقواميس التى سيصدرُ طبعات جديدة منها.

أحلمُ بيومٍ أرى فيه كلَّ إنسانٍ على أرضِ مصر، يمكنُ له أن يكتبَ، ويطبعَ، وينشرَ، ويتكلَّمَ بحريةٍ، بحيثُ لا تكونُ هناك رقابةٌ سابقةٌ أو لاحقةٌ، لأنَّ «حرية إيصال الأفكار والآراء هى أحد أثمن حُقوق الإنسان»، دُون شُروطٍ يُسألُ من خلالها، لأنَّهُ كلما كان المجتمعُ ينعمُ فى الحريةِ، فالنتيجة حتمًا ستكونُ عدم سُوءِ استعمالِ هذه الحرية اللامحدودة، والتى لا سقفَ لها، ولتشطبَ الحُكُومةُ والسلطةُ الدينيةُ وشُيوخ الفتاوى الشاذة والغريبة التعابيرَ التى يستخدمُونَها كثيرًا من مثل إنَّ هناك خطرًا على الدين والأخلاق كلما فُتِحَتْ صنابيرُ الحرية، مع أنَّ الحريةَ بحرٌ دافقٌ، ولكن هؤلاء الشيوخ وغيرهم ومن جاورهم أو سار فى دربهم أو مشى على هواهم وخطاهم يُبرِّرُون مبدأ الرقابةِ التى من طبيعتها القمع والاستئصال والإقصاء والحذف.

فحُلمى وحُلم كل كاتبٍ أو مُواطنٍ ينشدُ وطنًا حرًّا وجديدًا أن تُلغى الرقابةُ. فكم من دمٍ أُريقَ، ومن رمزٍ سُجنَ، ومن شاعرٍ اعتُقلَ وعُذِّبَ، ومن مُفكِّرٍ طُرِدَ، ومن كاتبٍ قُتِلَ، ومن صحفىٍّ ضُرِبَ، ومن مُبدعٍ أهينَ على مدى حقبٍ متتاليةٍ خلال نحو مائة عامٍ من النضالِ والجهادِ فى أفقِ الكتابةِ وميدانها الرحب، وساحةِ التفكيرِ والجدلِ!

فالكلمة لا تحتاجُ إلى مُعاقبةٍ بالموتِ، ولا تتطلبُ مُحاكماتٍ استثنائيةً، وهى أكثرُ طُهرًا من أن تُسجنَ، وأكثرُ شفافيةً من أن تُعتقلَ.

فمن العلامات السوداء فى تاريخ فرنسا أن صعد عام 1793 عُشرُون صحفيًّا، وخمسُون أديبًا إلى مقصلةِ الإعدامِ، بسببِ مرسُومِ يُقيدُ حرية التعبيرِ.

والكلمة، عادةً، تُزعجُ السلاطينَ، والأباطرةَ، والملُوكَ، وأصحابَ الحُكْمِ، وإنْ قالوا غير ذلك. ولعلَّ نابليون هو المثالُ السَّائرُ على تناقضاتِ الإمبراطورِ، فيما يتعلَّقُ الأمرُ بحريةِ الكلمةِ «لا أريدُ رقابةً، لأنَّ كلَّ مكْتبِىٍّ- صاحب مكتبة- مسؤولٌ عن الكتابِ الذى يبيعُه، لأننى لا أريدُ أن أكونَ مسؤُولا عن الحماقاتِ التى تُطبعُ، وأخيرًا لأنَّنى لا أريدُ أنْ يتعسَّفَ مُوظفٌ فى الفكرِ ويُشوِّهَ العبقريةَ»، وفى الرابع عشر من نوفمبر 1805 يكتبُ رسالةً لابن زوجته أوجين، وكان وقتذاك نائبًا لملك إيطاليا: «أرغبُ فى أن تلغِى رقابةَ الكتب كليةً، فهذا البلد روحُهُ ضيقةٌ، لن نضيقه أكثرَ من ذلك، وبالطبع يجبُ إيقافَ نشرِ أىِّ كتابٍ يكونُ ضد الحكومة، يجبُ فقط الطلب إلى أصحابِ المكتباتِ، عندما يضعونَ كتابًا فى البيع، أن يرسلُوا قبل ذلك بسبعة أيامٍ نسخةً منه إلى الشرطة».

هذا جُزءٌ يسيرٌ من سُلطويةِ وقمعيَّةِ الإمبراطور الذى يدَّعِى شيئًا ونقيضَهُ فى بضعةِ أسطرٍ من رسالةٍ قصيرةٍ، هكذا هم أصحابُ السُّلطانِ، يكرهونَ الكلامَ، لكن يتكلمونَ فى الشَّعبِ، يكرهون الكُتبَ، لكن ينتظرونَ الكُتب التى تُؤلَّفُ لتمدحهم، وتُعدِّد مناقبَهُم غير الموجودةِ أصلا، ولكنَّها من اختراعِ «كُتَّابها».

المشكلة أنَّ كلَّ نابليون فى السُّلطة يُحدِّد، باسمِ الحفاظِ على نسيجِ الأمَّةِ وعدم زرعِ الفتنِ والاضطراباتِ- الكتبَ الفاحشةَ أو السيئةَ، أو التى تُوقظُ الأهواءَ، وتكوِّنُ العصبيَّاتِ.

إنَّنى أدعو أهلَ الكتابةِ جميعًا إلى تعليقِ دُمية تمثِّلُ الرقابةَ فى ميدان التحرير «الذى هو عندى رمزٌ للحرية والتحرُّرِ من كلِّ ربقةٍ أو قيدٍ أو أغلالٍ.. وحرقها بعد شنقها، بديلا عن مُصادرة وجلدِ ورجْمِ وحرقِ وشنقِ وخنقِ الكاتبِ والكِتَاب، تطبيقًا لشعارِ الهجوم خير وسيلة للدفاع عن حرية التعبير والكلام.

أعرفُ أنَّ المكتبةَ لم تفلت من التسلُّطِ، ولم يهرب الكاتبُ من بطش السلطانِ، ولم ينج الكتابُ من مشنقةِ الرقابة.

لأنَّ أهلَ السُّلطةِ دائمًا يروْنَ أنَّ الكِتَابَ حاملُ أفكارٍ ورؤى، ومن ثم سيُغذِّى قلقَ أرواحِ البشرِ، مَّا يُؤدِّى إلى الإرشادِ والإنارةِ، ومن ثم الثورة على الظلمِ والاستبدادِ والفسادِ.

فالكتابُ أداةُ تفكيرٍ، من يحمله هو مشروعُ إنسانٍ حُرٍّ، إنْ لم يَكُنْ هو حُرًّا منذ البدايةِ، لكنَّ الكتابَ يملأ فضاءَ المكانِ حريةً، إذ يُحرِّضُ، ويُقلقُ، ويبعثُ على التفكيرِ، ويُرسِّخُ المعرفةَ، ويدعو إليها، وهذا ما تكرهُهُ السلطةُ – أى سلطة – ولا تطيقُه.

الكتاب عصيانٌ، وخطيئةٌ وخطأ، فى عرف القامعين، وأيضًا خطرٌ على الأمة وأمنها، ففى عهد الملك الفرنسى لويس الرابع عشر كتب مفوضه نقولا دولامار: «المكتبة والمطبعة تهمان الدين والدولة والأخلاق، وأغلب الأحيان راحة العائلات»، هكذا إذن ينظرُ الساسةُ المرتعشون إلى الحرفِ، الذى يُقوِّضُ عرُوشَهُم، ويهُزُّ ممالكهم الفاسدةَ، ويخرق قوانينهم الجائرةَ، ويزلزلُ الأرضَ من تحت مقاعدهم التى نخرها سوسُ الفسادِ والتسلُّط والرشوةِ.

ahmad_shahawy@hotmail.com