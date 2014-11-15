مستشار الأمن القومى

لنا طريقة فى التعامل مع الأنباء لا تقبل التمييز بين طبيعة الخبر وعملية التصنيف التى تجرى تلقائيا، بحيث تكون لها دلالات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، تفرز الناس فى النهاية شيعاً وقبائل بين أقطاب متعادية ومتناقضة بالضرورة. ويكون الفرز سريعا وحادا عندما يتعلق الأمر باختيار شخص لوظيفة رئيسية، فالأفراد إما «فلول» أو «ثوار»، وهم إما من جيل «قديم»، الذى عفى عليه الزمن، أو «شباب» يتمتعون بحيوية كبيرة لم نر نتائجها فى بناء مصر بعد. مثل ذلك يمكن فهمه عندما يكون الموضوع متعلقا بقيادة حزبية، أو مرشحين لمجلس النواب أو حتى لرئاسة الدولة، أما عندما يكون الأمر متعلقا بمهنة ما، فإن هناك أمورا أخرى هى التى تلقى الاهتمام مثل الخبرة أو المعرفة أو القدرة على الاتصال أو العلاقات الدولية. فعندما نحتاج طبيبا فإن أحدا لن يهتم كثيرا بما إذا كان منتميا لأى من التقسيمات الشائعة، فالمهم أنه يكون قادرا على التعامل مع الأمراض، ويعرف متى يعطى الدواء ومتى يقوم بعمليات جراحية. فكما قيل إنه ليس مهما أن يكون القط أبيض أو أسود، وإنما المهم أن يكون قادرا على اصطياد الفئران!

وهكذا كان الأمر عجباً عندما قام الرئيس السيسى بتعيين السفيرة فايزة أبوالنجا مستشارا للرئيس لشؤون الأمن القومى، فإن التعليقات التى وردت فى الإعلام وفى صفحات التواصل الاجتماعى جنحت كلها إلى التقسيمات المشار لها أعلاه، خاصة تلك المنتمية لأجيالٍ ما راح منها وما أتى. لم تجر عملية تقييم للمنصب ذاته، والمهمة التى جاءت من أجلها، ولا التفويض الذى حصلت عليه فى العلاقة مع الأجهزة المعنية التى تعمل فى نفس المجال. فالأمن القومى هو عملية الحفاظ على القيم الدولية العليا فى بقائها وتكاملها الإقليمى وتماسكها الداخلى، فلا يُعتدى عليها من الخارج، ولا تتراكم ضغوطها الداخلية بحيث تنفجر من الداخل. هنا فإن الأمر تتداخل فيه مؤسسات كثيرة مثل وزارة الدفاع، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقيادة الأركان، وجهاز الأمن القومى أو المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى، وما شابه ذلك من أجهزة ومؤسسات. فأين يقع منصب مستشار الرئيس للأمن القومى من كل ذلك؟ تجربتنا محدودة فى هذا الشأن، ولم يمر على بلادنا مستشار للرئيس لشؤون الأمن القومى سوى مرة واحدة عندما تم اختيار السفير محمد حافظ إسماعيل مستشارا للرئيس السادات، وكان عسكريا بارزا، بلغ رتبة الفريق فى القوات المسلحة، وسفيرا متميزا لدى فرنسا والاتحاد السوفيتى وإيطاليا، كما عمل فترةً قصيرةً مديرا لجهاز المخابرات العامة. ولم يستمر هذا المنصب إلا فترة قصيرة، قدرها عامان (١٩٧٢-١٩٧٣) حيث لعب دورا مهما فى الإعداد لحرب أكتوبر وإدارة الدبلوماسية التى لحقت بها.

بعد ذلك لم يتكرر الأمر مرة أخرى، فقد اعتمد الرئيس السادات أولا على نفسه وقدراته الاستراتيجية، وثانيا على مجموعة من المعاونين والمستشارين الذين كان يثق فى رجاحة عقولهم. الرئيس مبارك اعتمد بصورة رئيسية على الدكتور أسامة الباز الذى كان يعمل تقريبا وحده كمستشار سياسى دون طاقم معاون، وفى مجال السياسة الخارجية، خاصة الصراع العربى- الإسرائيلى، وفى أوقات الأزمات كان يعتمد على ما سماه المجموعة السياسية التى لم يكن تشكيلها ثابتا. الرئيس مرسى اعتمد بصورة رئيسية على مجلس إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، الذى كان يحرك السياسة المصرية كلها، حتى ولو بدا أحيانا أن عصام الحداد هو مستشار الرئيس للشؤون الخارجية. وللحق فإن تقاليد هذا المنصب نمت أساسا فى الولايات المتحدة الأمريكية، عندما صدر قانون الأمن القومى عام ١٩٤٧ فى إدارة الرئيس هارى ترومان عندما تعقد العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وبناء عليه تم تشكيل مجلس الأمن القومى واستحداث منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى الذى توالت عليه شخصيات كبيرة لمعت على مستوى السياسة العالمية، مثل هنرى كيسنجر الذى تولى بعد ذلك كما حدث مع كونداليزا رايس فى إدارة بوش الابن منصب وزير الخارجية. ورغم أن رئيس الجمهورية شخصيا هو الذى يترأس المجلس، إلا أن مستشاره يعمل بمثابة «الموتور»، المحرك للمجلس من خلال قيادته لطاقم الأمن القومى، بحيث يتعرّف عن قرب على رأى مؤسسات الأمن القومى المختلفة، ويبلور من خلالها الخيارات المختلفة المتاحة للرئيس، لكى يناقشها مع قادة هذه المؤسسات فى اجتماعات موسعة وبعدها يتخذ قراره.

استعادة الرئيس السيسى منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى بعد غياب طويل هو قرار صائب وموفق فى ظل تعقد الحياة المصرية، والظروف التى تمر بها مصر والإقليم الذى تعيش فيه، والبرنامج الطموح للرئيس للخروج بمصر من حالات الإخفاق المزمنة التى عاشتها لفترات طويلة. فإدارة دولة عدد سكانها خلال فترة قصيرة سوف يبلغ ١٠٠ مليون نسمة ليست كتلك التى عرفها الرئيس عبدالناصر ما بين ٢٠ و٣٠ مليونا، والتى عرفها الرئيس السادات وعددها ٤٠ مليونا، وحتى الرئيس مبارك الذى عرفها وعددها يصل إلى ٨٠ مليونا. هذه مصر أخرى توجد بعد قرابة سنوات أربع من الاضطرابات الكبرى التى جرت داخلها وجعلها تصطلى بنار العنف والإرهاب وغياب الأمن، وتلك التى جرت خارجها وجعلت مصر محاطة بدول فاشلة مثل ليبيا والسودان، وأخرى مغامرة مثل حماس فى غزة، وثالثة بات العنف جزءا من حياتها كما فى العراق وسوريا ولبنان. ببساطة، باتت مصر تعيش فى إطار إقليمى غير مستقر ومتقلب ومفكك، وانهارت فيه سلطة الدولة، مما جعل المنطقة كلها مفتوحة لأشكال مختلفة من التدخل الأجنبى. زد على ذلك أن مصر باتت تواجه معضلات مصيرية تتعلق بموارد أساسية مثل المياه والطاقة، بينما تتعرض لزيادة سكانية مخيفة. كل ذلك والعالم كله يبدو كما لو أنه وصل إلى مفترق طرق، وبينما يخوض حربا مع «داعش» فإنه يعيش أزمة عميقة فى أوكرانيا، وبشكل ما فإن أشكالا جديدة من التوتر تخيم على العالم كله.

والحقيقة هى أنه لم يُعرف فى التاريخ المصرى الحديث ذلك الاختلاط ما بين الأمن الداخلى والخارجى للبلاد كما يحدث الآن. ولهذا كله فإن استعادة منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى هى استجابة لمقتضى الحال المعقد الذى نعيشه. وببساطة، فإنه لا يوجد لدى مصر مشكلة فى وجود رئيس يكرس وقته كله لإنقاذ البلاد، فذلك هو ما يفعله الرئيس السيسى، ولكن المأزق يكمن فى القدرة على وضع أفكار الرئيس، بل الأفكار النابعة من المؤسسات المصرية فى نسق شامل تنبع معه استراتيجية للحركة الداخلية والخارجية يمكن متابعتها ومراجعتها وتطويرها مع تغير الظروف واللاعبين. فلا يكفى أن يجمع الرئيس مجلس الأمن القومى لمناقشة قضية أو موضوع أو أزمة، وربما كان وجود الرئيس أحيانا عائقا أمام الحصول على الآراء بالصراحة والوضوح الكافيين، خاصة فى بلد ينتظر فيه المسؤولون رأى الرئيس لكى يسيروا فى اتجاهه. ومن المعروف أن الرئيس جون كينيدى كان يترك جلسات المجلس متعمدا إبان أزمة الصواريخ الكوبية الشهيرة لكى يعطى الفرصة للمجلس لكى يبحث الأمر بالحرية الكافية. هنا فإن دور مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومى يأتى قبل خطوة انعقاد المجلس، بحيث تتم المناقشات والتحليلات وبناء السيناريوهات والخيارات أمام الرئيس ومجلس الأمن القومى، لكى يتم اتخاذ القرار فى النهاية.

وأظن أن كل ما سبق تعرفه السفيرة فايزة أبوالنجا معرفة جيدة، ليس فقط من دراستها فى الجامعة، ولكن من عملها فى الأمم المتحدة كدبلوماسية فى الوفد المصرى، ثم عندما عملت ذراعا يمنى لأستاذنا الدكتور بطرس بطرس غالى عندما عمل أمينا عاما للأمم المتحدة، وفى منصبها كرئيس للوفد المصرى لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة، ثم عملها كوزيرة دولة للشؤون الخارجية، ثم وزيرة للتعاون الدولى فى ظل إدارات مختلفة. وإذا كان كل ما سبق يدل على قدرة احترافية عالية، فإن ما هو قادم سوف يكون مختلفا، ليس فقط لصعوبته التى أسلفنا الحديث عنها، وإنما لأنه لا توجد حلول سهلة للمعضلات الكبرى، ولا يوجد غذاء بالمجان وإنما لكل خيار ثمن، والاختيار دائما لا يكون بين الطيب والخبيث، وإنما أحيانا يكون بين ما هو سيئ وما هو أكثر سوءاً.