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اتحاد الكرة يؤكد مجددا: شوقي غريب مستمر مع منتخب مصر حتى 2018

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اتحاد الكرة يؤكد مجددا: شوقي غريب مستمر مع منتخب مصر حتى 2018 اتحاد الكرة يؤكد مجددا: شوقي غريب مستمر مع منتخب مصر حتى 2018

أكد اتحاد الكرة استمرار شوقي غريب في قيادة الجهاز الفني لمنتخب حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2018، رغم الخروج إكلينيكيا من تصفيات أمم إفريقيا 2015.

وخسرت مصر من السنغال في القاهرة بهدف لتتقلص فرصها في التأهل لأمم إفريقيا 2015 بشكل كبير جدا.

وقال حسن فريد نائب رئيس اتحاد الكرة في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "هؤلاء هم مجموعة اللاعبين الذين نمتلكهم في مصر، ولا نملك غيرهم".

وأضاف "ليس هناك نية لإبعاد شوقي غريب عن منتخب مصر، فنحن لا نعمل بالقطعة".

وأوضح فريد أن غريب بدأ من الصفر بعدما استعمل بوب برادلي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر نحو 90 لاعبا ولم يترك له قوام ثابت، حسب رأيه.

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