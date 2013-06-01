بالصور| سيرين عبد النور تحيي حفلا بالقاهرة.. وتقرر عرض "لعبة الموت" على cbc وأبو ظبي وLBC

كتب : مجلاء أبو النجا منذ 1 دقيقة

تقرر عرض مسلسل "لعبة الموت"، بطولة سيرين عبدالنور وعابد فهد وماجد المصري، وسيناريو ريم حنا التي استوحت أحداثه من قصة عالمية، في شهر رمضان المقبل على قنوات cbc وأبو ظبي وLBC.

وتواصل سيرين حاليا تصوير المسلسل بيروت، حيث تؤدي دور "نايا"، المرأة التي تعاني من العديد من المشاكل وتقرر فجأة أن تنهي هذه المعاناة لتبدأ حياة جديدة بمكان جديد، على أن يتم تصوير جزء من المسلسل بمصر خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى جانب آخر، طرحت سيرين عبدالنور فيديو كليب أغنيتها الجديدة "حبيايبي" على القنوات الفضائية، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع طارق مدكور، وأخرجت الكليب اللبنانية إنجي الجمال في اليونان.

وكانت سيرين أحيت حفلا لصالح إحدى شركات الاتصالات العالمية بفندق بالقاهرة لعملاء الشركة ومدرائها الإقليميين، قدمت خلاله مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، مثل "باللغة العربية الفصحى" و"عيونه العسلية" و"لو بص"، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "حبايبي".