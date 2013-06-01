أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

بالصور| سيرين عبد النور تحيي حفلا بالقاهرة.. وتقرر عرض "لعبة الموت" على cbc وأبو ظبي وLBC

Google+ Print
بالصور| سيرين عبد النور تحيي حفلا بالقاهرة.. وتقرر عرض "لعبة الموت" على cbc وأبو ظبي وLBC بالصور| سيرين عبد النور تحيي حفلا بالقاهرة.. وتقرر عرض "لعبة الموت" على cbc وأبو ظبي وLBC

كتب : مجلاء أبو النجا منذ 1 دقيقة

تقرر عرض مسلسل "لعبة الموت"، بطولة سيرين عبدالنور وعابد فهد وماجد المصري، وسيناريو ريم حنا التي استوحت أحداثه من قصة عالمية، في شهر رمضان المقبل على قنوات cbc وأبو ظبي وLBC.

وتواصل سيرين حاليا تصوير المسلسل بيروت، حيث تؤدي دور "نايا"، المرأة التي تعاني من العديد من المشاكل وتقرر فجأة أن تنهي هذه المعاناة لتبدأ حياة جديدة بمكان جديد، على أن يتم تصوير جزء من المسلسل بمصر خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى جانب آخر، طرحت سيرين عبدالنور كليب أغنيتها الجديدة "حبيايبي" على القنوات الفضائية، وهي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع طارق مدكور، وأخرجت الكليب اللبنانية إنجي الجمال في اليونان.

وكانت سيرين أحيت حفلا لصالح إحدى شركات الاتصالات العالمية بفندق بالقاهرة لعملاء الشركة ومدرائها الإقليميين، قدمت خلاله مجموعة من أغانيها التي تفاعل معها الجمهور، مثل "باللغة العربية الفصحى" و"عيونه العسلية" و"لو بص"، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة "حبايبي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه»

فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه»

فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس»

فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس»

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن

فيديو| القرموطي يهاجم شريف إسماعيل على الهواء بـ«الطماطم»

فيديو| القرموطي يهاجم شريف إسماعيل على الهواء بـ«الطماطم»