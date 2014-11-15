قضايا فساد ورشوة تطال شركة النفط البرازيلية العملاقة “بتروبراس”

ألقت السلطات البرازيلية هذا الجمعة القبض على ما يقرب من عشرين شخصاً في إطار عملية واسعة ضد الفساد وغسيل الأموال تطال شركة النفط العملاقة الأكبر في البلاد بتروبراس. من بين الموقوفين يبرز اسم ريناتو دوكوا مدير سابق للشركة الخاضعة لسيطرة الدولة.

غور دي باولا، مندوب الشرطة الاتحادية في البرازيل يقول:”العديد من العقود التي يجري التحقيق بشأنها تم إبرامها في اتفاقات سابقة مع مجموعات تحمل صفات العصابات، وتتمتع بنظام يخوِّلها تحويل الأموال إلى مسؤولين سياسيين و شخصيات عامة” حسب ما ذكر موقع”يورو نيوز”.

فضيحة الفساد في”بتروبراس”بدأت في آذار/مارس الماضي عندما اعتقلت الشرطة القبض على مدير الشركة السابق باولو روبرتو كوستا في شهادته أفاد كوستا أن الشركة النفطية خلال فترة رئاسته كانت تحول 3% من قيمة أي تعاقد إلى أحزاب الائتلاف الحاكم، وبخاصة إلى حزب العمال الذي تنتمي إليه الرئيسة الحالية ديلما روسيف.