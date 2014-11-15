أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

قضايا فساد ورشوة تطال شركة النفط البرازيلية العملاقة “بتروبراس”

Google+ Print
قضايا فساد ورشوة تطال شركة النفط البرازيلية العملاقة “بتروبراس” قضايا فساد ورشوة تطال شركة النفط البرازيلية العملاقة “بتروبراس”

ألقت السلطات البرازيلية هذا الجمعة القبض على ما يقرب من عشرين شخصاً في إطار عملية واسعة ضد الفساد وغسيل الأموال تطال شركة النفط العملاقة الأكبر في البلاد بتروبراس. من بين الموقوفين يبرز اسم ريناتو دوكوا مدير سابق للشركة الخاضعة لسيطرة الدولة.

غور دي باولا، مندوب الشرطة الاتحادية في البرازيل يقول:”العديد من العقود التي يجري التحقيق بشأنها تم إبرامها في اتفاقات سابقة مع مجموعات تحمل صفات العصابات، وتتمتع بنظام يخوِّلها تحويل الأموال إلى مسؤولين سياسيين و شخصيات عامة” حسب ما ذكر موقع”يورو نيوز”.

فضيحة الفساد في”بتروبراس”بدأت في آذار/مارس الماضي عندما اعتقلت الشرطة القبض على مدير الشركة السابق باولو روبرتو كوستا في شهادته أفاد كوستا أن الشركة النفطية خلال فترة رئاسته كانت تحول 3% من قيمة أي تعاقد إلى أحزاب الائتلاف الحاكم، وبخاصة إلى حزب العمال الذي تنتمي إليه الرئيسة الحالية ديلما روسيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا