“الزهار” يدعو إلى الرهان على مخزون المقاومة في الضفة الغربية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور محمود الزهار أن مخزون المقاومة في الضفة الغربية المحتلة يجب أن يراهن عليه وقضية الدهس أحد اختراعاتها.

ودعا الزهار خلال لقاء مع النخب وقادة الرأي بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة مساء اليوم السبت إلى ضرورة أن يطور الفلسطينيون أسلحتهم لتضرب كل شبر في فلسطين المحتلة وقال:”هذه مهمتنا وإن لم نفعل ذلك فنحن نخونكم”.

وأكد أن حركته لن تسمح بحصار الشعب الفلسطيني في غزة مشيرا إلى امتلاك الحركة للقوة التي من خلالها لن تخذل أهل غزة على حد تعبيره.

وقال الزهار أن حركته ليست مغرمة بالحرب،مستدركا بالقول:” نحن نستطيع بوسائل متعددة أن نؤلم العدو الإسرائيلي”.مضيفا أن أنفاق المقاومة ضربت نظرية الأمن القومي الإسرائيلي.

واتهم الزهار الرئيس محمود عباس بعدم الرغبة في أتمام المصالحة ونجاحها،مبديا استغرابه من توجيهه الاتهام لحماس بتفجير منازل قيادات فتح بغزة.

وأرجع قرار حركة فتح إلغاء مهرجان الذكرى العاشرة لرحيل الرئيس ياسر عرفات إلى الأخبار التي وصلت عباس عما يمكن أن يحدث داخل المهرجان كانعكاس للخلافات الداخلية في حركة فتح.

وأشار إلى أن المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي لا علاقة لحماس بها،وأن الجميع ينتظر من حكومة الوفاق استلام معبر رفح.

> واستنكر القيادي البارز فى حماس استمرار التنسيق الأمني في الضفة المحتلة، نافيا إمكانية نجاح برنامج المقاومة دون تنفيذ بنود المصالحة.

أ ش أ