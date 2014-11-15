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سكان الضواحي يتظاهرون في روما ضد الهجرة والمهاجرين الأجانب

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سكان الضواحي يتظاهرون في روما ضد الهجرة والمهاجرين الأجانب سكان الضواحي يتظاهرون في روما ضد الهجرة والمهاجرين الأجانب

شهد وسط روما صباح هذا السبت مظاهرة احتجاجية شارك فيها حوالى ألف شخص من المناهضين للهجرة والمهاجرين قدموا من عدد من ضواحي العاصمة الإيطالية.

المتظاهرون نددوا أيضا برئيس بلدية روما “إغنازيو مارينو” واتهموه بالتسبب بتدهور الوضع في ضواحي العاصمة.

يقول إيرالدو أفيناتي وهو كاتب ايطالي يعلم المهاجرين اللغة الايطالية:
> “هذه حرب بين الفقراء. وفي الحقيقة ليس صحيحا القول بأن المؤسسات لا تتدخل في الضواحي إلا في حالات الطوارىء.”

وكانت صدامات عنيفة قد حدثت بين المهاجرين الافارقة الستة والثلاثين المقيمين في مركز لاستقبال المهاجرين في حي “طور سابينزا” في إحدى ضواحي روما وبين المناهضين للهجرة الذين يرفضون إقامة هذا المركز في حيهم زاعمين أنه بات بؤرة لانعدام الأمن وتفشي الجريمة والعنف حسب ما ذكر موقع”يورو نيوز”.

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