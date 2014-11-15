أنصار بيت المقدس: لن تصل قطرة غاز عبر سيناء إلى الأردن إلا بأمر أميرالمؤمنين

تبنى تنظيم “بيت المقدس” المنتمي لداعش تفجير أحد خطوط الغاز فى وقت سابق ، والذى يعمل على توصيل الغاز الطبيعى إلى الأردن ، وذلك بسبب تآمر عمان مع الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام المعروف إعلاميا بـ”داعش” – على حد قولهم -.

وقال التنظيم في مقطع فيديو تم بثه أمس أنه لن يتم السماح بمرور الغاز إلى الأردن إلا بإذن أمير المؤمنين في إشارة إلى خليفة داعش أبو بكر البغدادي.

وعلى صعيد العمليات الأمنية التى تقوم بها الجيش المصرى بسيناء ، تمكنت القوات من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية والإجرامية خلال يومي ١٣ و١٤ نوفمبر المنصرم ، والتى أسفرت عن مقتل 10 ارهابيين بمحافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات.

من جانب آخر أعلنت القوات المسلحة أنه تم ضبط 54 آخرين من العناصر الإجرامية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية، إلى جانب ضبط وتدمير 7 سيارات أنواع مختلفة، و5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.