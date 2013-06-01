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أمريكا تسلم نواكشوط اثنين من المعتقلين "الموريتانيين" فى جوانتانامو

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أمريكا تسلم نواكشوط اثنين من المعتقلين "الموريتانيين" فى جوانتانامو أمريكا تسلم نواكشوط اثنين من المعتقلين "الموريتانيين" فى جوانتانامو

أعلنت مصادر إنسانية وأمنية أن الولايات المتحدة سلمت نواكشوط- مساء الجمعة- معتقلين موريتانيين فى جوانتانامو "برّأتهما" المحاكم الأمريكية، بعدما أمضيا سنوات فى هذا السجن الأمريكى فى كوبا.

وفى تصريح قال حمود ولد نباجة، رئيس المبادرة، للإفراج عن المعتقلين الموريتانيين فى جوانتانامو أن "موريتانيا تسلمت فعليا مساء الجمعة سجينيها فى جوانتانامو، وقد تسلمتهما الشرطة ونقلتهما إلى أجهزتها".

وقال مصدر أمنى، إن الرجلين "اللذين كان يرافقهما عناصر من الشرطة الأمريكية قد نقلا إلى نواكشوط على متن طائرة للقوات" الأمريكية هبطت مساء الجمعة فى نواكشوط.

وكان ولد نباجة أكد أن الرجلين محمدو ولد صالحى وأحمد ولد عبد العزيز، كانا معتقلين منذ سنوات فى سجن جوانتانامو "بعدما برأتهما المحاكم الامريكية".

وكان عشرات من ذوى هذين السجينين قد تجمعوا فى 23 مايو أمام سفارة الولايات المتحدة فى نواكشوط للمطالبة بالإفراج عنهما.

وقد أُفرج فى 2009 عن معتقل ثالث هو سيد أمين ولد سيدى محمد، وعاد إلى نواكشوط.

وبعد أكثر من أحد عشر عاما على فتحه، ما زال السجن المثير للجدل يضم 166 معتقلا. وحصل 86 منهم بينهم 56 يمنيا على "موافقة لنقلهم" من إدارتى بوش وأوباما لعدم توافر أدلة لإدانتهم.
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