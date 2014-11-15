مشاركون بمؤتمر محاربة الإرهاب: مصر تحارب جماعة مجرمة انبثق منها تنظيم داعش

قال كمال عبد النور رئيس التجمع القبطى الدولى أن التجمع يتكون من 27 دولة منهم أمريكا ، كندا ،السويد ،ألمانيا ومنها مصر: نحاول كتجمع قبطى دولى أن نظهر الصورة الحقيقية للإعلام الغربى وأثبتنا ان ماحدث ثورة شعبية وأجرينا لقاء مع وزير السياحةالمصرى من قبل ،كما قمنا بعمل حفلات وعروض مع فرق نمساوية للحديث عن السياحة فى مصر وتشجيعها ، وواجهنا منشورات كانت توزع فى تنادى بأن مصر إرهابية.

وأضاف عبد النور فى كلمته فى المؤتمر الدولى لمحاربة الإرهاب فى مصر : ساعدنا فى تطوير السياحة و قمنا بعمل حفلات تم تخصيص عائدها إلى أهالى الشهداء ،وفى نوفمبر

> وإستطرد عبد النور فى كلمته : وفى نوفمبرأصدرنا بيانا لتجريم جماعة الإخوان وبيت المقدس ،وهومترجم بكل اللغات وكل عضو فى التجمع وصل هذا البيان وكل واحد إستخدم جنسيته فى توصيل الرسالة فى تجريم جماعة الإخوان المسلمين وهانقدم الآن أفضل أمانا مما سبق لتشجيع الإستثمار فى مصر.

وأكد عبد النور فى المؤتمر الذى عقد بنقابة الصحفيين أنه بصدد إجراء مشروع فى مصر لخدمة البلاد لعمل قناة مشاريع بين مصر وأوروبا والمصريين فى الخارج يحبون مصر مثل من فى الداخل وإن كان أكثر لأنهم محرمون منها أما من فى الداخل فلا يشعرون بأهميتها لأنهم لايعلمون النعمة التى هم فيها.

وأكد فادى يوسف، رئيس إئتلاف أقباط مصر أن هناك مقابلة ستتم خلال شهر ديسمبر المقبل سيعقدها عدد من المصريين فى الخارج بالبرلمان الأوروبى، لكشف حقيقة جماعة الإخوان المسلمين والمطالبة بإدراجهم كمنظمة إرهابية.

وأضاف يوسف، خلال المؤتمر الذى ينظمه ائتلاف أقباط مصر تحت عنوان “مصريين الخارج بين 30 يونيو ومحاربة الإرهاب”، مساء اليوم السبت، أن الائتلاف دعم المصريين فى الخارج بوثائق ومستندات، تؤكد إجرام جماعة الإخوان المسلمين، وما فعلوه في مصر بعد ثورة 30 يونيو، وأن مصر تحارب تلك الجماعة التى انبثق منها تنظيم داعش.

وقال محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق : أن الشعب المصري وحدة واحده سوف يقهر الإرهاب ولن يترك بلده فريسة لاى قوة متخلفة غاشمة والعالم كله ينظر لمصر ويترقبها ويرصد كل خطوة بها وكنت موجود بجنيف وكله يتحدث بمصر وننتظر الاستحقاق الثالث الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق ونحن ندرك أن العالم العربي يتعرض لمخاطر شديدة لم يلقه في تاريخه المعاصر نجد جماعات إرهابية تكفيرية قادرة على عبور حدود الدول العربية وتهديده بحرية ولأول مرة القوات المسلحة يلقى حتفهم على يد هذه الجماعات حتى في مياه البحر بضرب اللنش المصري بدمياط ، والأخطر هو إن والعدو من داخلنا ولكنه يمارس اكبر درجات الغباء السياسي منقطع النظير وعلينا نكافح هذا الإرهاب ويجب العمل على إيجاد فرص العمل.

وأكد العرابى فى كلمته أن المصريين بالخارج ليسوا مجرد توحيل أموال بل هم عقول مصر وجيل ثاني يرتبط بهذه الدولة والسيد الرئيس أدرك أهمية الخارج فكون المجلس الاستشاري به عدد كبير من المصريين بالخارج ضمنهم أربعة من ألمانيا وجميعهم يستطيعون تقديم الكثير لمصر ، والمصريين بالخارج وقفوا ضد الإرهاب ومساندة ثورة 30 يونيو والمصريين بالنمسا افشلوا نقل مقر الإخوان إلى جرتس بالنمسا فضلا عن جهود تحسين الصورة لمصر في الخارج والبرلمان القادم سوف يعطى مقاعد للمصريين بالخارج للمشاركة والتمثيل وتوحيد قوة المصريين والاستفادة من خبراتهم وعقولهم وهم سفراء لكشف مؤامرة الاخوان ضد العالم العربى.

وقالت حنان فكرى عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة الثقافية ان المصريين بالخارج ثروة حقيقة لبلادنا ولا يجب النظر اليهم على أنهم مجرد الة لتحويل العملة الصعبة بل لديهم من خبرات وعقول وعلماء لتطوير بلادنا والاستفادة منهم لبناء مصر الحديثة، كما طالبت فكرى بضرورة إنشاء وزارة لشئون المصريين بالخارج.