أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر – مصر 0-1 السنغال.. عرفة السيد في مكان النني

Google+ Print
مباشر – مصر 0-1 السنغال.. عرفة السيد في مكان النني مباشر – مصر 0-1 السنغال.. عرفة السيد في مكان النني

هي ليلة مصيرية لمنتخب الفراعنة أمام السنغال.. تابعوها وتابعوا نتيجة المباراة لحظة بلحظة عن طريق الضغط على هذا الرابط..

يحتاج للفوز بفارق هدفين حتى يقلص احتياجاته من مباراة تونس خارج دياره إلى تعادل بدلا من أن يكون في حاجة للنصر ولا شيء سواه.

وفي حالة فاز منتخب بفارق هدف واحد فقط على السنغال، سيكون عليه الانتصار أمام تونس أيضا، وذلك للوصول إلى كأس أمم إفريقيا 2015.

اتحاد الكرة كان قد حدد عدد الحضور بـ30 ألف مشجع، لكن قبيل انطلاق اللقاء اندفع العديد من الجماهير إلى المدرجات.

وبات استاد القاهرة مشغولا عن أخره تقريبا، باستثناء مدرج وحيد.

--

ق55) عرفة السيد يدخل في موقع محمد النني لزيادة الاندفاع الهجومي المصري.

ق40) العارضة تنقذ مصر من هدف سنغالي إثر تصويبة قوية من بابا كواري ديوب.

ق 25) محمد صلاح يهدر أول فرصة لمصرية.. عرضية من وليد سليمان ولاعب تشيلسي يستقبلها بتصويبة مباشرة، لكنها ضعيفة كونها جاءت من قدمه اليمنى وهو أعسر.

ق10) الشناوي غير قادر على استكمال المباراة.. خرج ودخل في مكانه محمد صبحي.

ق8) هدف للسنغال.. ركلة ثابتة، أخفق الشناوي في الخروج عليها، وضيوف اقتنصها.

ق5) خطأ قاتل من محمد نجيب، بعدما أخفق في تسلم الكرة من ضيوف، لينفرد بمرمى الشناوي، لكنه سدد بشكل سيء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر