كايتي بيري: أشعر بالغيرة من زوجة كلوني ولو تقدّم لي لما رفضته

أعلنت النجمة العالمية Katy Perry أنها تشعر بالغيرة من المحامية اللبنانية أمل علم الدين، لأنّها تمكّنت من خطف قلب George Clooney، أشهر وأوسم عازب في هوليوود.

وقالت Perry في حديث نشرته إحدى الصحف الأجنبية: "إنّها فعلاً سيّدة محظوظة، فليس من السهل أبداً أنّ Clooney في الحب بعد كلّ هذا الوقت، وأنا أشعر بالغيرة منها، لكن في الوقت نفسه أتمنّى لهما السعادة والاستقرار مدى العمر".

Katy Perry البالغة من العمر 30 عاماً، لفتت خلال المقابلة إلى أنها طوال مسيرتها الفنية لم تلتقِ بـClooney، إلا في المناسبات العامة والرسمية، لكنها لم تتوقّع أنه سيتزوّج.

وأضافت Katy ممازحة: "لو تقدّم لي Clooney لما كنت رفضته...لسوء حظي لم يدعُني إلى حفل زفافه".

يُشار إلى أنّ George Clooney، الذي تزوّج منذ أشهر قليلة في إيطاليا، وأقام حفل زفاف آخر في لندن، أثار ضجة كبيرة في الوسطين الفني والإعلامي بعد إعلان ارتباطه بأمل علم الدين الخبيرة بحقوق الإنسان.