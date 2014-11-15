كيف ردت هيفا وهبي على منتقدي فستانها الشفاف؟

غرّدت النجمة هيفا وهبي على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، كرد على كل من انتقد ظهورها في الفستان الأسود في برنامج "ستار أكاديمي" الأسبوع الماضي.

وكان رد هيفا من خلال نشر صورة للفستان الذي ارتدته، مرفقةً إياها بتغريدة تشير فيها إلى أن الإضاءة القوية في المسرح هي التي تسببت في إظهار الفستان بشكل مختلف عن تصميمه الحقيقي. وكتبت هيفا: "هذا هوا الموديل الأصلي للفستان لكن فوجئت ان ظهر بشكل مختلف تماماً مع إضاءة المسرح القوية".

وفي السياق نفسه، ردت هيفا أيضاً على قناة "CBC"، التي بدورها اعتذرت لمشاهديها عن ظهور هيفا بهذا الفستان على قناتها، فكتبت هيفا على "تويتر": "علي راي المثل نفسي فيه واقول اخيه".

يشار إلى أن إدارة قناة "CBC" التي تعرض برنامج "ستار أكاديمي"، قد كتبت إعتذاراً علنياً عن إطلالة هيفا في الشريط الإخباري أسفل الشاشة، جاء فيه:"الـ cbc تعتذر عما بدر من الفنانة هيفا وهبي في البرايم وسوف تتخذ احتياطاتها في البرايمات المقبلة".