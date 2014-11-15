محلب يتفقد سور مجرى العيون ويعد بتطوير المنطقة

تفقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء زيارته لهرم زوسر بمنطقة سقارة سور مجرى العيون بمنطقة عين الصيرة حيث أجرى حوارا مع سكان المنطقة الذين تولوا بمشاركة الحكومة تنظيف السور ورفع القمامة المحيطة به بصورة مبدئية والمحافظة عليها.

وقد وجه رئيس الوزراء الشكر للأهالى المنطقة على جهودهم فى تنظيف المنطقة مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تطوير منطقتهم بصورة متكاملة وفي الوقت نفسه ستعمل على تطوير صناعة دباغة الجلود المصدر الأول لرزق سكان المنطقة.

ووعدهم المهندس إبراهيم محلب بأن يتم عقد لقاء معهم بحضور وزير الصناعة لبدء خطوات تطوير هذه الصناعة وحل مشكلات العاملين بها مؤكدا لهم أن منطقة “الرُوبيكي” من الممكن أن ينتقلوا إليها، حيث أن بها الكثير من الخدمات والإمكانات، فقال بعض ممثليهم ” نحن لا نمانع في الانتقال حفاظا على الصناعة التي نعمل بها.”

أ ش أ