أخبار عاجلة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بوتفليقة يغادر المستشفى الفرنسي ويعود إلى الجزائر‎

Google+ Print
بوتفليقة يغادر المستشفى الفرنسي ويعود إلى الجزائر‎ بوتفليقة يغادر المستشفى الفرنسي ويعود إلى الجزائر‎

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادر مستشفى فرنسيا واستقل طائرة عائداً إلى بلاده.

وكان مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية قال في وقت سابق إن “من المتوقع أن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم، بعد أن أجرى فحوصاً طبية في مستشفى فرنسي”.

وكانت الشرطة الفرنسية ومصادر في الفرنسية أعلنت، أمس الجمعة، أن بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة العام الماضي، موجود في مستشفى بمدينة غرينوبل في فرنسا.

يذكر أن بوتفليقة – الذي شارك في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي حتى استقلال البلاد عام 1962 – والبالغ من العمر 77 عاماً، أصيب بجلطة دماغية في أوائل 2013، عولج على إثرها في مستشفى فرنسي، وعاد بعدها إلى فرنسا عدة مرات لإجراء فحوص.

وانتخب بوتفليقة من جديد هذا العام لرئاسة الجزائر، بعد عشر سنوات ونصف في السلطة، وعزز مرضه التكهنات بشأن الانتقال السياسي في الجزائر، واليت تعد مورداً مهماً للطاقة إلى أوروبا، وشريكة في الحملة الأمريكية على الإسلاميين المتشددين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا