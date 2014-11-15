بوتفليقة يغادر المستشفى الفرنسي ويعود إلى الجزائر‎

قال مصدر في الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غادر مستشفى فرنسيا واستقل طائرة عائداً إلى بلاده.

وكان مصدر قريب من الرئاسة الجزائرية قال في وقت سابق إن “من المتوقع أن يعود بوتفليقة إلى الجزائر اليوم، بعد أن أجرى فحوصاً طبية في مستشفى فرنسي”.

وكانت الشرطة الفرنسية ومصادر في الحكومة الفرنسية أعلنت، أمس الجمعة، أن بوتفليقة، الذي أصيب بجلطة العام الماضي، موجود في مستشفى بمدينة غرينوبل في فرنسا.

يذكر أن بوتفليقة – الذي شارك في حرب التحرير من الاستعمار الفرنسي حتى استقلال البلاد عام 1962 – والبالغ من العمر 77 عاماً، أصيب بجلطة دماغية في أوائل 2013، عولج على إثرها في مستشفى فرنسي، وعاد بعدها إلى فرنسا عدة مرات لإجراء فحوص.

وانتخب بوتفليقة من جديد هذا العام لرئاسة الجزائر، بعد عشر سنوات ونصف في السلطة، وعزز مرضه التكهنات بشأن الانتقال السياسي في الجزائر، واليت تعد مورداً مهماً للطاقة إلى أوروبا، وشريكة في الحملة الأمريكية على الإسلاميين المتشددين.