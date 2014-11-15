الجيش: مقتل 10 مسلحين شمالي سيناء وضبط 54 عنصر إجرامى بـ4 محافظات

تمكنت القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، السبت، من قتل 10 عناصر إرهابية، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ مداهمات بشمال سيناء.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له، اليوم، أنه تم ضبط 54 فرد من العناصر الإجرامية بمحافظات «شمال سيناء – الإسماعيلية – الدقهلية»، كما تم ضبط وتدمير 7 عربة من أنواع مختلفة بدون لوحات معدنية، وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأضاف أنه تم تدمير 6 مقر ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، كما تم تدمير 94 عشة خاصة العناصر الإرهابية، وتدمير مخزنين للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة “شمال سيناء”.

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة تمكنت من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية والإجرامية خلال يومي ١٣ و١٤ نوفمبر، والتى أسفرت عن مقتل 10 ارهابيين بمحافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء تنفيذ المداهمات.

واضاف المتحدث العسكري، في بيان له، أنه تم ضبط 54 اخرين من العناصر الإجرامية بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية، إلى جانب ضبط وتدمير 7 سيارات أنواع مختلفة، و5 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، وتستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وتابع: كما تم تدمير 6 مقرات ومنطقة تجمع خاصة العناصر الإرهابية، وتدمير 94 عشة خاصة العناصر الإرهابية، بالاضافة إلى تدمير مخزنين للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة التى تستخدمها الجماعات الإرهابية فى تنفيذ عملياتها الإجرامية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية بمحافظة شمال سيناء.