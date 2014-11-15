الأمن يكشف غموض سرقة 1.5 مليون دولار بالإكراه من سيارة نقل أموال

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا وأسيوط والقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 1.5 مليون دولار بالإكراه من سيارة تابعة لإحدى شركات نقل الأموال.

وكان مجهولون قاموا بوم 16 أكتوبر الماضى بسرقة حقيبتين من داخل السيارة التابعة للشركة بداخلهما مبلغ مالى قدره مليون وخمسمائة ألف دولار تحت تهديد السلاح ، وذلك أثناء السير على الطريق الصحراوى قادمين من القاهرة فى طريقهما إلى أسيوط .

وتوصل فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة وأسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من حسن محمود محمد خليل – سن 25 – حاصل على دبلوم – ومقيم بمحافظة أسيوط وله محل إقامة آخر بمحافظة القاهرة – سبق اتهامه فى قضية خطف وأحمد صبحى عبدالرحيم محمد – وشهرته أحمد دحلب – سن 25 – حاصل على دبلوم – ومقيم بمحافظة أسيوط – سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص وياسر أحمد عبدالقوى – سن 26 – حاصل على دبلوم وعبداللاه محمد عبداللاه – سن 31 – مراقب أمن بشركة نقل الأموال المجنى عليها بفرع أسيوط و شعبان محمد شعبان – سن 26 – ميكانيكى – ومقيم بمحافظة أسيوط – سبق إتهامه فى 9 قضايا سرقات وسائل نقل و مصطفى ضاح عبدالحافظ حسن – سن 21 – عامل واتفقوا فيما بينهم منذ عدة شهور على سرقة الأموال التى تنقلها إحدى سيارات الشركة التى يتولى الرابع وهو أحد موظفيها إمدادهم بالمعلومات عن خطوط السير وحجم المبالغ المالية المنقولة بين مختلف فروع البنوك حال وردية دياب . ح . م (المبلغ) لعلمه بوجود علاقة صداقة ومعاملات تجارية سابقة بين الآخير وأفراد التشكيل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والرابع، وتبين أن الخامس والسادس قد تم ضبطهما بتاريخ 16 أكتوبر، بمعرفة مديرية أمن أسيوط ، وبحوزتهم السيارة مرتكبة الحادث، وبمواجهة جميع المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن مكان إخفائهم للأسلحة النارية المستخدمة عبارة عن (طبنجة عيار 9مم ، والطبنجة الخاصة بفرد الأمن )، وكذا مكان احتفاظهم بالمبلغ المالي المستولى عليه بمسكن الأول بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث بلغت “1,436,400 دولار أمريكي، 421,450 جنيه مصري” وأضافوا أن باقي المبلغ حوالي “7407 دولار أمريكي أنفقوه فيما بينهم على ملذاتهم الخاصة.”