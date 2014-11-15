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بالفيديو - أوغندا تهزم غانا لتجبر مصر على إسقاط السنغال

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بالفيديو - أوغندا تهزم غانا لتجبر مصر على إسقاط السنغال بالفيديو - أوغندا تهزم غانا لتجبر مصر على إسقاط السنغال

حققت أوغندا مفاجأة كبيرة بالفوز على ضيفتها غانا بهدف دون رد يوم السبت في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2015.

سجل هدف أوغندا سافيو كابوجو في الدقيقة التاسعة.

أوغندا كانت تحتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وبفوزها رفعت رصيدها إلى 7 نقاط في الوصافة.

وتراجعت توجو إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتلعب في وقت لاحق مع غينيا صاحبة الـ4 نقاط.

أما غانا فاستمرت في الصدارة مؤقتا برصيد 8 نقاط.

وهو ما يزيد الضغط على مصر من أجل الفوز على السنغال في مباراة يوم السبت، في محاولة لخطف بطاقة التأهل مباشرة مع تونس، دون الانتظار لسباق أفضل ثالث.

شاهد هدف فوز أوغندا

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فيديو اليوم السابع

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