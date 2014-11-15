أنشيلوتي وزيدان يدعمان نجما جديدا للتألق مع ريال مدريد

في الموسم الفائت اتفق كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان على منح الفرصة لوجه شاب اسمه خيسي رودريجز.. هذا الموسم هناك وجه أخر، وهو ألفارو ميردان.

ميردان يصف نفسه بأنه لاعب "منظم، يجيد ترتيب صفوف خط وسط فريقه، مع قدرة كبيرة على التصويب من خارج منطقة الجزاء".

ويقدم اللاعب في الفريق الرديف لريال مدريد تحت لواء المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مستويات مميزة.

ورشح زيدان اللاعب لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول بريال مدريد ليستخدمه في النصف الثاني من الموسم الجاري للميرنجي.

أنشيلوتي لم يستغرب ترشيح زيدان بحسب ما أبرزته صحيفة ماركا، وذلك كون اللاعب تألق تحت لواء المدرب الإيطالي خلال معسكر إعداد الميرنجي في الصيف المنصرم.

ميردان سجل بين عامي 2012 و2014 أكثر من 13 هدفا.

وهذا العام أحرز اللاعب صاحب الـ20 عاما 7 أهداف خلال 21 مباراة خاضها تحت لواء زيزو.