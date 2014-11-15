مانشيني: لا أعرف كل لاعبي إنتر حاليا.. لكني واثق من النجاح

روما، (إفي): أكد روبرتو مانشيني المدرب الجديد لفريق إنتر ميلانو الإيطالي ثقته في عودة "الأفاعي" لسكة الانتصارات، لكنه حذر من أنه لا يملك "عصا سحرية".

وأوضح مانشيني في تصريحات صحفية خلال مؤتمر تقديمه الرسمي امام وسائل الاعلام "تحقيق نتائج إيجابية يستدعي بذل الكثير من الجهد".

وأضاف "لا أعرف جميع اللاعبين الحاليين، شاهدتهم لمرة واحدة، أعتقد أن الفريق يتمتع بإمكانات جيدة، مثل الإنتر قبل 10 اعوام، لكنه بحاجة للعمل".

وأعلن مالك الإنتر رجل الاعمال الاندونيسي إريك توهير أمس الجمعة إقالة المدرب والتر ماتزاري من منصبه بسبب النتائج السيئة هذا الموسم، وإسناد المهمة لمانشيني.

مانشيني قاد النيراتزوري من قبل خلال الفترة بين 2004 و2008، وتوج بالدوري المحلي ثلاث مرات بجانب لقب في الكأس وآخر في السوبر.

وعقب تجربته في الإنتر توجه مانشيني - 49 عاما - لتدريب مانشستر سيتي وتوج معه بالدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا، ثم انتقل الى جالاتاسراي التركي في تجربة قصيرة وحصد معه الكأس.

ويحتل إنتر المركز التاسع في الكالتشو بفارق 12 نقطة عن المتصدر يوفنتوس بعد 11 جولة، وستكون المباراة الأولى لمانشيني في "دربي الغضب" امام ميلان.