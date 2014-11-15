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رانييري يقود اليونان أمام صربيا رغم الإقالة

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رانييري يقود اليونان أمام صربيا رغم الإقالة رانييري يقود اليونان أمام صربيا رغم الإقالة

مدريد، (إفي): أكد الاتحاد اليوناني لكرة القدم أن مدرب الأول المقال الإيطالي كلاوديو رانييري سيترك منصبه عقب مباراة صربيا الودية، لحين تعيين مدرب بديل.

كان رانييري قد أقيل من منصبه عقب الخسارة المفاجأة الليلة الماضية امام جزر فارو في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 بفرنسا، ليتذيل مجموعته بنقطة وحيدة وثلاث هزائم.

ورغم الإقالة، من المفترض أن يقود رانييري منتخب "الإغريق" في مواجهة صربيا الودية يوم الثلاثاء.

وأكد المدرب الإيطالي عقب خسارة الأمس أنه لا يجد الكلمات لتبرير الخسارة، وأن جزر فارو كانت الأحق بالمكسب.

كان رانييري قد تولى تدريب اليونان بعد كأس العالم في البرازيل بعدما ترك تدريب موناكو، ليخلف البرتغالي فرناندو سانتوس مدرب البرتغال الحالي.

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