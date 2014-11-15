“حركة فتح” تؤكد أنها ماضية في سعيها نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أنها ماضية في سعيها نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس وعازمة على تجسيد أعلان الاستقلال على أرض دولة فلسطين.

وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة اليوم بمناسبة مرور 26 عاما على إعلان الاستقلال في الجزائر عام 1988 إن “الإعلان شكل النواة الأولى لانطلاق العمل السياسي المكمل لمسيرة النضال الوطني الطويلة التي شقها شعبنا في سعيه نحو الحرية والاستقلال”.

وأضاف البيان “لقد دقت ساعة الاستقلال الناجز لشعب فلسطين فيما نخوض معركة سياسية بميدان القانون الدولي في الأمم المتحدة بقيادة الرئيس القائد أبو مازن واثقين بإيمان شعبنا الفلسطيني بحقه في أرضه ووطنه ومتمسكين بالقرار الوطني المستقل فقد أصبحت دولة فلسطين حقيقة ثابتة بعد اعتراف أكثر من 138 دولة عام 2012″.

وجددت الحركة العهد والقسم لشعب فلسطين على تحقيق أهداف إعلان وثيقة الاستقلال ومواصلة النضال حتى يستكمل شعبنا أخذ مكانته الطبيعية الحضارية بين دول العالم وحشد أكبر دعم دولي لحقوقه والاعتراف بدولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية كاملة السيادة.

أ ش أ