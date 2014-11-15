“الدولية للطاقة” تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم بواقع 3.4%

سلط أحدث تقرير أعدته المنظمة الدولية للطاقة “أي إي إيه” وعرضته في العاصمة فيينا، الضوء على العلاقة الوثيقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم وزيادة الطلب على الطاقة، حيث توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعالم بمتوسط 4ر3% سنوياً، خلال الفترة من 2012 حتى عام 2040، وتنبأ أن تتصدر الدول الآسيوية قائمة الدول الأكثر نمواً اقتصادياً بواقع 6% سنويا خلال نفس الفترة.

وتابع التقرير المتخصص توقعاته متنبئا أن يحقق اقتصاد الصين نمواً سنوياً بمعدل 5% ، بشكل أقل من توقعات سابقة صدرت العام الماضي تنبأت بنمو الاقتصاد الصيني بواقع 5ر7% سنويا، فيما توقعت أرقام نفس التقرير نمو اقتصادات الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى بواقع 4ر6% سنويا حتى عام 2040.

وفي ذات السياق توقعت المنظمة الدولية للطاقة نمو الطلب العالمي على الطاقة بواقع 37% خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2040، لافتة إلى أن الطلب العالمي على الطاقة زاد بشكل ملحوظ خلال العشر سنوات الأخيرة، متوقعاً في المقابل حدوث تباطؤ في نمو الطلب العالمي على الطاقة، حيث أرجعت المنظمة الأسباب الرئيسة إلى النجاحات التي تحققت على صعيد زيادة كفاءة استخدام الطاقة والتغيرات الهيكلية التي طرأت على الاقتصاد العالمي لصالح الأنشطة الأقل استهلاكاً للطاقة، بالتزامن مع تراجع الأداء ومعدل النمو الاقتصادي في عدد من الأقاليم والدول الهامة مثل منطقة اليورو.

أ ش أ