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بالصور .. ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

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بالصور .. ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية بالصور .. ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

المتهم

تمكنت مباحث قويسنا من ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية .

وألقت وحدة مباحث مركز قويسنا القبض على المحكوم علية حسام ا.ا.م سن 42 صاحب شركة بيع أدوات منزلية ومقيم بقرية أجهور الرمل بدائرة مركز قويسنا .

وأدين المتهم بالسجن 3 سنوات عام 2009 في الجناية رقم 74 جنيات التل الكبير بالإسماعلية لسنة 2008 م حصر رقم 370 لسنة 2009 م بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حكمه ثلاث سنوات  .

كما تمكنت مباحث مركز قويسنا من ضبط نبيل م ى سن 23 عاطل ومقيم قويسنا البلد  وبحوزته سلاح نارى “طبنجة جيلوك 9 م طويل ” .

وضبطت القوة  صابر ف ا  سن 28 عاطل ومقيم مساكن الحرس الوطنى  ببنها بالقليوبية وبحوزته سلاح نارى ” فرد خرطوش ” ؛ عدد 50 قرص تامول ؛ مبلغ مالى 40 جنية .

وتبين أن المتهم مطلوب في القضية رقم 20693 لسنة 2007 م جنح قسم بنها حصر رقم 9888 لسنة 2008 م بتهمة خيانة أمانة الحكم ثلاث سنوات وتحررعن ذلك المحضر رقم 31686 جنح قويسنا لسنة 2014 م.

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