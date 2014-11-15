بالصور .. ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية

تمكنت مباحث قويسنا من ضبط هاربين من أحكام جنائية وعاطل بحوزته سلاح نارى بالمنوفية .

وألقت وحدة مباحث مركز قويسنا القبض على المحكوم علية حسام ا.ا.م سن 42 صاحب شركة بيع أدوات منزلية ومقيم بقرية أجهور الرمل بدائرة مركز قويسنا .

وأدين المتهم بالسجن 3 سنوات عام 2009 في الجناية رقم 74 جنيات التل الكبير بالإسماعلية لسنة 2008 م حصر رقم 370 لسنة 2009 م بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حكمه ثلاث سنوات .

كما تمكنت مباحث مركز قويسنا من ضبط نبيل م ى سن 23 عاطل ومقيم قويسنا البلد وبحوزته سلاح نارى “طبنجة جيلوك 9 م طويل ” .

وضبطت القوة صابر ف ا سن 28 عاطل ومقيم مساكن الحرس الوطنى ببنها بالقليوبية وبحوزته سلاح نارى ” فرد خرطوش ” ؛ عدد 50 قرص تامول ؛ مبلغ مالى 40 جنية .

وتبين أن المتهم مطلوب في القضية رقم 20693 لسنة 2007 م جنح قسم بنها حصر رقم 9888 لسنة 2008 م بتهمة خيانة أمانة الحكم ثلاث سنوات وتحررعن ذلك المحضر رقم 31686 جنح قويسنا لسنة 2014 م.