بالصور..رئيس جامعة المنصورة يتكفل بعلاج أبشع حالة تعذيب لطفلة على يد والدها

كلف الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة الدكتور عبد العزيز غانم أستاذ الطب الشرعى بكلية الطب بإعداد تقرير عن الحالة الطبية للطفلة سارة السيد محمد يوسف برطع 7 سنوات والتى قام والدها بضربها بقسوة وتعذيبها للوقوف على الحالة الصحية للطفلة ومدى تحسنها والعلاج والاسعافات المقدمة لها بمستشفى الأطفال الجامعى .

وأشار تقرير الطب الشرعى للدكتور عبد العزيز غانم استاذ الطب الشرعى والسموم أن الطفلة سارة السيد محمد يوسف برطع تم استقبالها بمستشفى الأطفال الجامعى مساء يوم الخميس 13 نوفمبر وتلقت الاسعافات اللازمة وبالكشف الطبى تبين وجود جرح قطعى طوله 10 سم بفروة الرأس منذ شهرين تقريبا وحدوث تلوث بكتيرى لفروة الرأس ” صديد ” تسبب فى تساقط الشعر ووجود كسر بالجمجمة وتعرضها للكى بالنار فى أسفل القدمين وأماكن مختلفة بالجسم منذ أكثر من عامين تقريبا وتحطيم أسنانها ووجود كسر بعظام الفك وكسر بالأنف والتسبب فى حالة من التبول الإرادى .

وكانت الفتاة تعانى من فقر فى الدم حيث تبين بالتحاليل ان الهيموجلوبين 5 فقط وتم عمل نقل دم ليصبح فى المعدل الطبيعى وأن الجروح القطعية بالرأس منذ شهرين تقريبا ومعظم الإصابات حدثت على فترات زمنية منذ عامين أوثلاث أعوام .

وأعلن الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة أنه سيقوم بعلاج فك الطفلة كما أصدر تعليماته بتوفير الرعاية والعناية الطبية الكاملة وتوفير الأدوية والتخصصات التى تحتاجها الطفلة لعلاجها واستدعاء أساتذة من التخصصات التى تحتاجها حالة الطفلة الغير موجودة بالمستشفى .

كما أعلن رئيس الجامعة أنه سيتحمل تكاليف كافة الأدوية التى تحتاجها و التى لاتتوفر بالمستشفيات الجامعية سيتكفل بتوفيرها على نفقته الخاصة .

كما قدم الدكتور محمد القناوى الشكر لإدارة مستشفى الأطفال والأطباء وطواقم التمريض لإهتمامهم بحالة الطفلة وتقديم الاسعافات الطبية والرعاية الكاملة لحالة الطفلة .

وكانت الفتاة تعرضت للإعتداء من قبل والدها المدعو السيد محمد يوسف 30 سنه “مقيم شعائر دينية .