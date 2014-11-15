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شرطة دبي تحذر من ترك الاطفال على الشواطئ

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شرطة دبي تحذر من ترك الاطفال على الشواطئ شرطة دبي تحذر من ترك الاطفال على الشواطئ

حذرت شرطة دبي من ترك الأطفال وحدهم على الشواطئ وفي الأماكن الخطرة وشددت على أهمية حرص الوالدين على عدم  السماح  للاطفال بالتجوال دون رقابة اسرية خشية وقوع أي حادث.

جاء التحذير تعقيبا على وفاة طفل أمس الجمعة في منطقة "مارينا دبي" غرقا أثناء لهوه بالقرب من الحواحز الحديدية التي تفصل بين الشاطئ والمياه مما أدى الى سقوطه في المياه ووفاته غرقا.

وكشف التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هو التعرض لاسفكسيا الغرق حيث لا توجد اية شبهة جنائية.

وبحسب إفادة شرطة دبي فقد حصل الحادث في العاشرة من صباح أمس حيث كان الطفل بصحبة والدته وأسرته في منطقة "دبي مارينا" الا ان الطفل غافل امه ليدخل جسده بين الاسلاك المنصوبة بمحاذاة  الشاطئ لحماية المارة ولم يتمكن من الحفاظ على توازنه لضيق المكان الذي أدخل نفسه فيه وما لبث ان سقط في المياه وسط حالة من الذهول والرعب التي اصابت الأم  والتي فشلت في انقاذه.

وتمكن فريق الانقاذ البحري في شرطة دبي من انتشال جثة الطفل وتسليمها لاحد المستشفيات القريبة لإجراء ما يلزم والوقوف على اسباب السقوط والغرق على ان يتم تسليم جثة الطفل لوالديه لاجراءات الدفن.
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