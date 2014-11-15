محمد بن راشد يلتقي أعضاء منظمة الرؤساء التنفيذيين

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر البحر في جميرا مساء اليوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي ..أعضاء منظمة الرؤساء التنفيذيين المشاركين في ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2014 الذي يختتم أعماله في فندق ومنتجع اتلانتيس في نخلة جميرا في دبي يوم غد الاحد بمشاركة أكثر من ثلاثمئة شاب وشابة يمثلون نحو 125 دولة ويعملون في مختلف قطاعات الاعمال.

وقد رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالشباب وصافحهم فردا فردا متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات والنجاح في ملتقاهم الذي انطلق في دبي الخميس المنصرم.

وتعرف سموه خلال تجاذبه أطراف الحديث وعدد من الحضور الى القضايا التي يناقشها المشاركون في الملتقى على مدى ثلاثة أيام وأهمها القضايا التعليمية والاقتصادية والاستثمارية حيث عقدت ورشات عمل شارك فيها رواد أعمال ورؤساء شركات اقليمية وعالمية .

وجرت نقاشات مستفيضة حول إيجاد الحلول الناجعة للعقبات التي قد تحول دون تطوير التعليم ومخرجاته والتحول الى الاقتصاد المعرفي وآليات بناء شراكات استثمارية بين رواد الاعمال والشركات من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ونظيراتها في باقي دول العالم خاصة الاعضاء في منظمة الرؤساء التنفيذيين التي تتخذ من نيويورك في الولايات المتحدة مقرا لها وتضم في عضويتها نحو واحد وعشرين ألف من 125 دولة وتقتصر عضويتها على رواد الاعمال ورؤساء الشركات والمديرين التنفيذيين.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ارتياحه لانعقاد هذا الملتقى على ارض دولة الامارات وفي ربوع مدينة دبي واعتبره فرصة سانحة لشباب الوطن ذوي العلاقة للتعرف الى نظرائهم في المنظمة وبناء علاقات صداقة وشراكة في العديد من القطاعات التي تعود بالخير عليهم جميعا وعلى أوطانهم واقتصاداتهم الوطنية.

ووصف سموه هذه الملتقيات التي يلتقي فيها الشباب من مختلف أنحاء دول العالم بأنها وسيلة للتقارب بين الثقافات والتعارف بين الشباب وتبادل الخبرة والمعرفة التي تخلق عند هؤلاء الشباب آفاقا واسعة ورؤى واضحة وبعيدة للمستقبل.

وتمنى سموه في ختام اللقاء للجميع التوفيق وودع بمثل ما استقبل به من تصفيق وسرور من قبل الشباب الحاضرين.