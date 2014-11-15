غرس "لؤلؤة دبي" ضمن مبادرة "7 لؤلؤات في حب الإمارات"

كما توجه بالشكر إلى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس جمعية كلنا الإمارات على رعايته الكريمة لهذه المبادرة الوطنية وقال سموه: "إننا فخورون بهذه المبادرة الوطنية والتي تشمل جميع إمارات الدولة وتعبر عن مدى الحب والولاء للوطن والقائد وقد خصصنا أفضل مكان لاستضافة المبادرة وغرس لؤلؤة دبي".

ووجه سموه التحية لأعضاء الفريق المتطوع لغرس اللؤلؤة مؤكدا أنهم يعبرون بصدق عن حبهم وانتمائهم وهم نموذج مشرف للشباب الإماراتي الحريص على خدمة بلده ورفع رايته مشيرا إلى أنه يعرف بعض أعضاء الفريق معرفة شخصية وأنه على ثقة بأنهم لا يدخرون جهدا في سبيل رفع راية الوطن.

ومن جانبه نقل سعادة مسلم بن حم العامري عضو مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات تحيات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد رئيس الجمعية لأخيه سمو الشيخ منصور بن محمد وتوجه لسموه بالشكر على حضوره ورعايته الحفل الخاص بغرس "لؤلؤة دبي" مؤكدا أن حضور سموه يعتبر إضافة مميزة للمبادرة ويمنحها المزيد من الزخم والأهمية كما عبر بن حم عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة التي تعبر عن مشاعر الفرحة لكافة أبناء الإمارات بذكرى اليوم الوطني تجاه وطنهم وقيادتهم وفخرهم بالانتماء لدولة الإمارات وهي عمل وطني مشرف يشارك فيه جميع أبناء الوطن وتترجم بصدق لأهداف جميعة كلنا الإمارات ودورها في تفعيل ودعم المبادرات والفعاليات والاحتفالات الوطنية والاجتماعية وترسيخ مبادئ المواطنة وتقوية أواصر المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

وبدوره أكد سعادة الدكتور خالد محمد الزاهد نائب رئيس مجلس ادارة نادي دبي للرياضات البحرية أن هذه المبادرة التي تتزامن مع احتفالات الدولة بيومها الوطني الثالث والأربعين هي رسالة حب وولاء للوطن وقائد المسيرة وعمل وطني نبيل يرمز إلى الحب والاحترام والتقدير الذي يربط ما بين الشعب والقيادة والوطن مضيفا أن هذه المبادرة تترجم توجيهات الشيخ ذياب بن محمد بن زايد في تفعيل دور الجمعية ومشاركتها في كافة الاحتفالات والمناسبات الوطنية والاجتماعية التي تسهم في شد عرى الترابط والمحبة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد وقائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه اصحاب السمو حكام الامارات وأشاد بمستوى الدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من إمارات الدولة والأندية البحرية فيها معربا عن أمله بتوسعها في المستقبل مبديا استعداده للتعاون مع أي مبادرة في هذا الاتجاه.

خلال الحفل قدم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد درع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى سعادة بن حم العامري تقديرا لدور جمعية كلنا الإمارات في إطلاق هذه المبادرة الوطنية ومساهمات الجمعية في الفعاليات الوطنية والاجتماعية كما تسلم سموه هدية تذكارية من سعادة راشد بخيت المنصوري المدير التنفيذي لجميعة كلنا الإمارات تقديرا لدعمه لهذه المبادرة الوطنية وتوجيهاته بتقديم الدعم والمساندة لأعضاء الفريق الملكف بغرس اللآلئ لتسهيل مهمتهم وضمان انجازها على أكمل وجه.

وتتمثل مبادرة "7 لؤلؤات في حب الإمارات" في غرس لؤلؤة بأعماق البحار في كل إمارة من إمارات الدولة تحمل علم الدولة وشعار روح الاتحاد واسم كل إمارة وشعار جمعية كلنا الإمارات وتهدف إلى تأكيد مبادئ الولاء والانتماء لدولتنا الإمارات وتحمل المبادرة رسالة حب ووفاء لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وإخوانه اصحاب السمو حكام الإمارات.

> وتضيف المبادرة إنجازا جديدا إلى سجل الإمارات الذهبي الحافل بالانجازات على الصعيد العالمي من خلال تسجيل رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأطول رحلة غطس في العالم بمسافة 250 ميلا بحريا مع العلم أنه يكفي قطع مسافة 50 ميلا لدخول الموسوعة.



> حضر الحفل سعادة مسلم سالم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة جمعية كلنا الإمارات وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والدكتورخالد محمد الزاهد نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وسعادة عارف سيف الزفين وعيسى خلفان بن خرباش وخالد بن دسمال وعلي بن هندي ومحمد عبدالله حارب وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وأعضاء الفريق المتطوع والمكلف بغرس لآلئ الحب والولاء بقيادة المغامر الإماراتي سعيد المعمري إضافة إلى جمهور غفير وحشد من وسائل الإعلام.

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