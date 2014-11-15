فلسطين: منع إسرائيل وزيرة خارجية كولومبيا من زيارة رام الله “قرصنة”

استنكرت وزارة الإعلام الفلسطينية منع دولة الاحتلال الاسرائيلي وزيرة الخارجية الكولومبية “ماريا إنغيلا هولغوين” من زيارة دولة فلسطين قرصنة سياسية وحماقة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن المقايضة الإسرائيلية للوزيرة بزيارة “تل أبيب” مقابل دخول “رام الله” تعني أن دولة الاحتلال لا زالت تعيش غطرسة القوة وتتحدى المجتمع الدولي والقرارات الأممية مما يستدعي موقفا دوليا لوقف ممارسات دولة الاحتلال ورفع الشرعية عنها والعمل الجدي لدعم التوجه الفلسطيني بتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة الحرة وعاصمتها القدس.

أ ش أ