تحرير 6 مخالفات فى السويس مع أولى ساعات تطبيق “حظر سير النقل‎”

بدأت شرطة مرور السويس فى تطبيق قرار حظر سير السيارات النقل والشاحنات داخل المدينة، واقتصار تحركها على الطرق السريعة والإقليمية، وحصر تحركها داخل المدينة من 11 ليلا وحتى 6 صباحا فقط.

وقال العميد محمد الدفراوى مدير إدارة المرور أن القرار بدء تطبيقه من ليلة أمس، وأشار الى تحرير عدد 6 مخالفات صباح أمس لسيارات خالفت القرار وتحركت داخل المدينة خلال وقت حظر السير.

وأضاف العميد الدفرواى أن إدارة المرور حددت مسارات واتجاهات للشاحنات والسيارات النقل للتحرك على الطرق الواقعة على اطراف المدينة، وهى طريق صلاح نسيم الواصل بين مدينة السويس وامتداد طريق الأدبية والعين السخنه وطريق قرية الحجاج حتى كورنيش السويس الجديد، ومن أمام تقاطع طريق الكورنيش الجديد وشارع الجيش حتى ميناء بورتوفيق.

وأكد أن أى سيارة تتجاوز تلك الطرق وتخرج عنها خلال أوقات حظر السير داخل المدينة، سيتم تحرير مخالفة على الفور وتوقيع غرامات.

ومن جانبه قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن موانى الأدبية والعين السخنه تقع خارج كردون المدينة على طريق السويس – العين السخنه، ولم تتأثر بقرار حظر سير السيارات النقل.

ولفت الى أن ميناء الادبية يستقبل يوميا من بين 2500 و4000 شاحنه محملة بالبضائع وارده الى الميناء، للتصدير، أو تخرج بحمولتها المستورده، وكذلك الأمر فى ميناء العين السخنة الذى يشهد حركة تداول بشكل يومى للحاويات، ويستقبل متوسط عدد 1500 شاحنه فى اليوم.

ويقع ميناء بورتوفيق وسط ضاحية بورتوفيق وشركات هيئة قناة السويس ومكاتب الوكلاء الملاحيين وهى تشهد حركة جزئية للشاحنات حيث تستقبل كميات محدودة من البضائع الوارده من دول الخليج العربى.