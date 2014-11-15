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ساويرس: عملت بالسياسة بسبب تخوفى من انقضاض الإخوان على السلطة

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ساويرس: عملت بالسياسة بسبب تخوفى من انقضاض الإخوان على السلطة ساويرس: عملت بالسياسة بسبب تخوفى من انقضاض الإخوان على السلطة

رجل الأعمال نجيب ساويرس – ارشيفية

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على ضرورة توحد القوى الليبرالية فى الوطن العربى كى تستطيع مواجهة أعدائها من المتربصين بمكتسبات الدولة الوطنية وثوابت المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر “الليبرالية ودولة الرفاه”، الذى يستضيفه تيار المستقبل اللبنانى فى العاصمة بيروت، والذى بدأ أعماله اليوم السبت،  بحضور وفود وممثلين عن 15 كيان سياسى ليبرالى من الوطن العربى، على رأسها تيار المستقبل اللبنانى وحزب المصريين الأحرار من ، وحزب آفاق تونس من تونس، والحركة الشعبية والاتحاد الدستورى من المغرب.

وقال مؤسس المصريين الأحرار:” تعلمت من الألمان الانضباط والدقة وعدم المراوغة وأؤمن بالاقتصاد الاجتماعى الحر الذى يقضى على الفقر، ودولة الرفاه هى الدولة ديمقراطية التى يعيش فيها المواطن بسلام وتتوفر له احتياجاته الأساسية، وأعتبر ألمانيا الغربية هى النموذج الناجح لدولة الرفاة”.

وقال ساويرس فى كلمته :” نطالب بتحويل الدعم غير المباشر إلى دعم مباشر وتطبيق حد أدنى منطقى للأجور من دون تحديد حد أقصى حتى لا يتسبب ذلك فى طرد الكفاءات”.

وأضاف:” ندعم التمويل المتناهى الصغر لدعم المبادرات الشبابية التى تخلق وظائف حقيقية ، مع ضرورة دعم التعليم”.

وأضاف  ساويرس:” انضممت للسياسة لتخوفى من كيان منظم – جماعة الإخوان المسلمين- عمره 80 عام أراد الانقضاض على السلطة عقب ثورة 25 يناير.

وحول عمله بالسياسة قال رجل الأعمال:” لم أدخل السياسة بأختيارى ولم يكن رغبة فى الحصول على شئ “.

ورفض ساويرس الترشح لرئاسة حزب المصريين الأحرار.

‏من جانبه قال أحمد الحريرى أمين عام تيار المستقبل خلال كلمته:” نخسر شبابنا الذين يسقطون ضحايا لفكر المتطرف، أضافة إلى الصورة السيئة التى يصدرها هؤلاء المتطرفون للعالم”.

‏وأضاف :” إذا أردنا تطوير عالمنا العربى سيكون ذلك من خلال المبادئ التى طرحها المهندس نجيب ساويرس ونحن أقوى من الأحزاب التى تمتلك أجنحة عسكرية”.

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