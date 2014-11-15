بالفيديو والصور.. محافظ الاسماعيلية فى جولة تفقدية بمساكن إحلال سوق الجمعة

تفقد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية قبل قليل أعمال الاحلال والتجديد التى تتم فى مساكن شارع شل بمنطقة منسية الشهداء .

والتقى القصاص مسئولى الصيانة وومديرية الإسكان وكلفهم بسرعة الإنتهاء من أعمال الصيانة ورصف الطريق الرئيسي بها وإبلاغه بأى معوقات لسرعة حلها مع الوزارات المعنية.

كما تفقد المحافظ مساكن إحلال سوق الجمعة المتهالكة ووافق المحافظ على البدء الفورى فى عملية صيانة شاملة للعمارات وتكليف لجنة هندسية بعمل مقايسة متكامله بشكل عاجل وكلف محمد عبد المنعم رئيس حى ثانى بعمل صيانه للمرافق الخاصة بالمياه والصرف الصحى بأسرع وقت حتى يتم البدء فى عمل الصيانة.

وألتف عدد من شباب المنطقة حول المحافظ مطالبينه بإزالة سوق عشوائى وإقامة ملعب لكرة القدم بدلا منه مؤكدين أنه يتحول الى وكر لتعاطى المخدرات ومأوى للمجرمين فى أوقات الليل المتأخرة ووافق المحافظ وكلف مسئول الكهرباء بإنارة المنطقة بالكامل وتكثيف الخدمات الأمنية بها.