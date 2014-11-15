جنايات السويس تؤجل محاكمة 18 إخوانى إلى 20 يناير القادم‎

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة عصر اليوم السبت تأجيل نظر القضية 3883 جنايات المتهم فيها 18 من أعضاء الجماعة الإرهابية لجلسة 20 يناير 2015 القادم لحضور باقي المتهمين من محابسهم وضبط الهاربين.

كانت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة برئاسة المستشار مجدى عبد المجيد عبد اللطيف وبعضوية المستشار عماد أبو الحسن عبدالاه عضو اليمين والمستشار محمد أحمد على سلمان عضو اليسار وسكرترية مصطفي عبد السلام ومحمد سليمان عقدت أولى جلسات المحاكمة بالقضية اليوم بحضور 3 من المتهمين وغياب 3 لم يحضرو من محبسهم ويوجد 12 أخرين هاربين.

ويواجة المتهمون تهم التجمهر واستعراض القوة، والقيام بأعمال عنف واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين وبث روح العدائية ضد قوات الشرطة فى يناير ومارس الماضي بدائرة قسم السويس ، ومشاركة عناصر الارهابية فى التظاهرات المعادية للدولة، وحيازة واحزار أسلحة نارية بقصد استعمالها فى الأخلال بنظام الأمن.

كانت قوات الشرطة بالسويس بالتنسيق مع فرع الامن الوطنى فى المحافظة قد ألقت القبض بعض المتهمين فى القضية فى الفترة الماضية خلال مشاركتهم فى مسيرات الجماعة الارهابية التى تستهدف ترويع المواطنين.