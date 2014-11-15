الكرامة يدعو إلى اصطفاف القوى الوطنية في مواجهة الإرهاب

أصدر حزب الكرامة بياناً أكد فيه انه تابع بقلق بالغ العمليات الإرهابية الأخيرة والتي تؤكد ما طالب به الحزب في مناسبات مشابهه إلى ضرورة اصطفاف كل قوى المجتمع الوطنية صفا واحدا في مواجهه الهجمة الإرهابية التى تستهدف إشعال الفتنة في مصر وتفكيك مؤسساتها الصلبة التى طالما وقفت سدا منيعا في وجه طيور الظلام في مقدمتها الجيش المصري العظيم .

ونعى الكرامة في بيانه شهداء مصر من أبناء الجيش والشرطة داعيا الله أن يحتسبهم عنده من الشهداء .

وكرر الكرامة مطالبته لكل القوى الوطنية بالاصطفاف ومواجهه الإرهاب بكل قوة و حزم مطالبا بعدم ترك قوات الجيش والشرطة فى مواجهة القوى الظلامية

> وأكد الحزب على لسان طارق سعيد أمين إعلام الحزب ان الجرائم الإرهابية الأخيرة خصوصا كرم القواديس ودمياط البحرية تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان هناك دولا خارجية تقف وراء خلف تلك التنظيمات الإرهابية التى تتستر بالدين وهو منهم براء وهو ما يدعو الى مزيد من التكاتف بين القوى والأحزاب السياسية لدحر خطر الإرهاب مؤكدا على وقوف حزب الكرامة بجانب الدولة المصرية ومؤسساتها الأمنية ضد خطر الإرهاب .