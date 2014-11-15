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منع نشطاء هونج كونج المعارضين من السفر للصين للاجتماع مع مسئولين

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منع نشطاء هونج كونج المعارضين من السفر للصين للاجتماع مع مسئولين منع نشطاء هونج كونج المعارضين من السفر للصين للاجتماع مع مسئولين

الاحتجاجات فى هونج كونج

منعت السلطات في هونج كونج ثلاثة طلبة من زعماء حركة المعارضة المطالبة بالديمقراطية في البلاد من السماح لهم بالسفر للعاصمة الصينية بكين لمقابلة مسئولين صينيين.

وذكرت “ايه بي سي نيوز” الأمريكية اليوم أن إيسون تشونج وهو عضو في المجموعة الطلابية، التي لعبت دورا رئيسيا في تنظيم الاحتجاجات التي بدأت قبل نحو شهرين في هونج كونج أنه قام مع اثنين من زملائه بشراء تذاكر الطائرة للسفر لبكين أمس وعند ذهابهم اليوم لمطار هونج كونج، تم منعهم من الحصول على تصاريح الصعود بسبب إبطال تصاريح عودتهم.

وكان الطلبة الثلاثة يعتزمون التوجه مباشرة إلى الهيئة التشريعية فى الصين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الصيني لى كى تشيانج وغيره من المسئولين.

يشار إلى أن الاحتجاجات الطلابية في هونج كونج تطالب الرئيس التنفيذي كونج سي ليونج بالاستقالة واعتماد نظام انتخابي، يتيح لهم الاختيار الحر للرئيس التنفيذي للمنطقة في الانتخابات المقررة عام 2017.

أ ش أ

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