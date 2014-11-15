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الرئاسة المصرية تهنئ فلسطين بالذكرى السادسة والعشرين لإعلان استقلالها

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الرئاسة المصرية تهنئ فلسطين بالذكرى السادسة والعشرين لإعلان استقلالها الرئاسة المصرية تهنئ فلسطين بالذكرى السادسة والعشرين لإعلان استقلالها

إستقبل السفير الفلسطينى ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي اليوم أمين رئاسة الجمهورية السيد أحمد منيسي، في مقر سفارة فلسطين بالقاهرة، لتقديم التهاني بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لإعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين ، التي تصادف اليوم السبت.

وذكر بيان لسفارة فلسطين فى القاهرة أن منيسي نقل تحيات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح الى أخيه الرئيس محمود عباس ، وأمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال ، مؤكداً على موقفه الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته ثمن السفير الشوبكي زيارة المسئول المصري، مُعبراً عن أمنياته لمصر بأن تواصل مسيرة العطاء والبناء, ومؤكداً على أن مصر حاضنةً لفلسطين والأمة العربية.

ونقل السفير الشوبكي شكر الرئيس الفلسطينى محمود عباس للرئيس عبد الفتاح السيسي، على جهود بلاده في دعم الشعب الفلسطيني في كافة قضاياه ومطالبه, مشدداً على العلاقات الأخوية العميقة بين فلسطين ومصر.

أ ش أ

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