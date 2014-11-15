شكري يلتقي وزير خارجية سنغافورة لبحث العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش المشاركة في أعمال منتدى صير بن ياس بوزير خارجية سنغافورة حيث تطرق الوزيران الي العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، وأعرب شكري عن تقدير مصر لمواقف سنغافورة الداعمة لاختبارات الشعب المصري وثورة 30 يونيو.

كما تناول شكري الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية للتحضير لمؤتمر مصر الاقتصادي في مارس القادم في إطار العمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. ودعا شكري نظيره السنغافوري لمشاركة بلاده في المؤتمر الاقتصادي والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي سيتيحها المؤتمر للمشاركين، وأكد وزير خارجية سنغافورة علي ثقته في أن القطاع الخاص في سنغافورة سيكون حريص علي المشاركة في المؤتمر علي ضوء ما تحققه مصر من استقرار سياسي وأداء اقتصادي مبشر

كما تطرق اللقاء للتعاون الاقتصادي الثنائي الرسمي بين البلدين للإستفادة من التجربة الاقتصادية السنغافورية. كما أكدا الرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية في كافة مجالاتها خلال الفترة القادمة وتكثيف الزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين .