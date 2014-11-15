محافظ أسيوط: مدرسة المعابدة حصلت على 1300 مقعد قبل بداية العام الدراسي الحالي

نفى اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، اليوم السبت، في تصريحات صحفية صحة صورة تناقلتها بعض المواقع الالكترونية الاخبارية، عن عدم وجود مقاعد لجلوس التلاميذ بمدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة .

وقال حماد، إن الصورة ليست موجودة على أرض الواقع وأنه قبل بداية العام الدراسي قام بتكليف لجان لعمل حصر باحتياجات المدارس كاملة، وتم توفيرها في مدارس محافظة أسيوط .

وأضاف، أن مدرسة المعابدة الابتدائية المشتركة تعمل بنظام الفترتين المسائية والصباحية وتم توريد 1300 مقعد لها قبل بداية العام الدراسي مطالبا وسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة واالمصداقية والبحث وراء مصادر المعلومات للتأكد منها حتى لا يتم نشر اخبار مغلوطة تهدف للإثارة أكثر من محاولات الاصلاح والاهتمام بالعملية التعليمية.

فيما انتقد المحافظ ما تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي من اصابات للاطفال بالجديري والجرب في مركز أبنوب وقال ان هناك صفحات اعتادت اثارةالشائعات للنيل من العملية التعليمية لصالح أهداف سياسية وإثارة البلبلة مؤكدا على عدم وجود عجز فى المقاعد داخل المدارس التابعة للمديرية .

كانت قد نشرت إحدى صفحات التواصل الإجتماعى التي يشرف عليها موظفا بالضرائب العقارية وينتمي لحملة حمدين صباحي الرئاسية صورا لطلاب يجلسون داخل الفصول على الأرض على أنهم طلاب مدرسة المعابدة الإبتدائية المشتركة وهو ما ينفيه تقرير التوريدات الخاص بالمقاعد بإدارة أبنوب التعليمية.