ننشر تفاصيل بلاغ «نقابة الصحفيين» ضد رئيس نادى الزمالك

بعد ثلاث ساعات من الشد والجذب بين أنصار رئيس نادي الزمالك، وأعضاء «نقابة الصحفيين»، تمكن مجلس إدارة النقابة من التقدم ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، ادعي فيه على رئيس نادى الزمالك بسب وقذف أعضاء «نقابة الصحفيين» وعدد من النقاد الرياضيين، أثناء تنظيمه أحد المؤتمرات الصحفية بمقر نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة الخميس الماضي.

وقّع على البلاغ عدد من أعضاء النقابة يتقدمهم النقيب ضياء رشوان، ووكيل أول النقابة جمال فهمي، وعضوي مجلس النقابة حنان فكري، وخالد البلشي، والناقد الرياضي محمد شبانة، وعدد من الصحفيين المتخصصين في الشأن الرياضي.

ذكر البلاغ الذي حمل الرقم 23112 عرائض النائب العام لعام 2014، أن رئيس نادي الزمالك دأب على السب والقذف لجميع من يخالفه الرأي، وخاصة أعضاء النقابة، الذين نالهم بالقذف في العديد من المحافل والبرامج التليفيونية، والتصريحات الصحفية، دون الوضع في الاعتبار ان هناك قانون يردعه، أو قضاء يحاكمه.

طالب مقيمو البلاغات الذين اجتمعوا بالنائب العام داخل مكتبه لمدة تقترب من النصف ساعة، بإحالة رئيس نادي الزمالك للمحاكمة العاجلة لمخالفته المواد “171، 2،6، و3 مكرر” من قانون العقوبات.