الحقن الرغوى بالقسطرة والغلق الحرارى طرق جديدة للتخلص من دوالى الساقين

أكد الدكتور خالد القفاص أستاذ مساعد بقسم الأشعة التشخيصية بطب قصر العينى عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الدوالى، أن دوالى الساقين مرض منتشر يصل إلى نسبة 8 % من المصريين وخاصة السيدات نتيجة أسباب وراثية وبعد الولادة ونتيجة عدم ممارسة الرياضة والوقوف لفترات طويلة.

وأشار القفاص إلى أن العلاج التقليدى لعلاج الدوالى الجراحة وكانت تؤدى إلى مضاعفات بعودتها مرة أخرى خلال عامين من العملية، أما الطريقة الجديدة غير الجراحية عن طريق الحقن الرغوى أو الغلق الحرارى، فيتم علاج الدوالى بدون تخدير ويستطيع المريض ممارسة حياته الطبيعية بعد ساعة من العلاج ونسبة النجاح يفوق الـ 95 % ولا يشعر المريض بألم أثناء إجرائها.

ويضيف القفاص أن الطريقة الثانية لا يوجد لها مضاعفات جسيمة، ولكن تظهر تغير فى لون الجلد بعد العلاج، ويختفى بعد شهرين من العملية، ويمكن إجراؤها لجميع الأعمار ولكن يوجد موانع أثناء الحمل أو عند وجود تصلب شرايين فى الساقين.

والحقن الرغوى يتم من خلال عدة جلسات حسب انتشار الدوالى فى الساق وفترة العلاج قد تصل إلى ثلاثة أسابيع، وذلك لمنع حقن كمية كبيرة من المادة الرغوية التى تحقن فى الدوالى، وهذه المادة تعمل على منع الارتجاع الدموى فى الوريد الذى يسبب تكوين الدوالى والعلاج الرغوى يمكن ارتجاع بسيط للدوالى بعد فترة طويلة وتعالج بالحقن على جلسة واحدة وبالنسبة للغلق الحرارى فلا يحدث ارتجاع للدوالى.

ويؤكد القفاص أن وجود الدوالى بدرجة متقدمة قد تؤدى إلى أعراض خطيرة تصل إلى الجلطة الدموية فى الأوردة أو التعرض للنزيف، لذلك من الضرورى التخلص منها لتجنب هذه الأعراض، حيث يستغرق بين الجلسة والأخرى 4 أيام فقط.